Audi ve Volvo Android Üzerine Planlarını Açıkladı

Otomobil sektörünün dev üreticileri arasında yer alan Volvo ve Audi, Android Auto araç sistemi hakkında ile ilgili açıklamalar yaptı.

Google I/O konferansında planlarını açıklayan Audi ve Volvo bu sistemle ilgili önemli çalışmaları olduğunu ve işletim sisteminin araçlarla iyi bir şekilde çalışmasını hedeflediklerinden bahsetti.

Google işletim sistemi Android’i eksiksiz bir sisteme dönüştürmek için önemli bir adım attı. Google, bu iki şirket ile birlikte Android Nougat 7.0 kullanacak olan bilgi ve eğlence sisteminde ortaklıklarını açıkladı. Şirketler Android Auto’nun sadece navigasyon ve kullanıcıları eğlendirme odaklı olmaması için çalışacaklar. Araç içi özelliklerin bu sistem ile daha etkili bir şekilde kullanılması hedefler arasında yer alıyor. İklimlendirme seçenekleri, koltuk ayarı ya da pencere açma gibi işlemlerin kontrol edecek olan sistem fren sistemlerini kontrol altında tutma gibi ileri düzey müdahalelerde bulunmayacak. Volvo bu sistemi iki yıl içerisinde araçlarına eklemeyi düşündüğünü açıklarken Audi yeni Q8 spor konsept modelinde bu sistemi kullanacak.

Android Auto’nun rakibi Apple CarPlay işe ciddi bir yarış içerisinde olacağı biliniyor. Android işletim sisteminin araçlar ile entegrasyonunun Apple CarPlay’den daha iyi olması büyük bir avantaj sağlayacak. Eğer Google Volvo ve Audi gibi otomotiv devlerinin desteğini almaya devam ederse bitmek bilmeyen rekabette çok ciddi bir avantaj elde edebilir.