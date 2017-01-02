Avatar 2 Filmi Ne Zaman Geliyor

Avatar 2 filminin vizyona giriş tarihi netleşti

2009 senesinde ilk kez Avatar filmini izlediğimizde 3D filmlerle ilgili ufkumuz bambaşka noktalara taşınmıştı. Şimdi de sıra devam filmi Avatar 2’de!

Gişe rekortmeni olan Avatar filminin devamının geleceğini ilk yönetmen James Cameron müjdelemişti ama resmi bir açıklama gelmemişti. Fox tarafından bize gelen son dedikoduya göre Avatar 2’nin vizyon tarihi netleşti. 20th Century Fox’un paylaştığı takvime göre bu devam filmi 21 Aralık 2018 tarihinde seyirci ile buluşacak. James Cameron’un şirketi olan Lightstorm Entertainment bu devam filminin çekimlerini gerçekleştirecek. Bu arada şunu da belirtelim James Cameron’un tahminleri de bu tarihte filmin sinemaseverler tarafından izlenebilir olmasıydı. Böylece planlamalarda bir aksama ve gecikme olması beklenmiyor diyebiliriz. Bu arada bu devam filminden sonra sıra Avatar 3’e de gelecek. Şimdilik netleşen oyuncu listesini de sizinle paylaşmak isteriz: Sam Worthington, Zoe Saldana, Stephen Lang ve Sigourney Weaver gibi oyuncuları neredeyse 1 sene sonra vizyonda izleyebileceğiz.

@HandeArpaligil