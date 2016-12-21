Avrupa Birliği Whatsapp Satışına Karşı

Avrupa Birliği Whatsapp satın alması sonrasında açıklaması kafa karıştırdı

Avrupa Birliği Whatsapp ile ilgili Facebook’u suçluyor ve bu satın alma esnasında Facebook’un verdiği sözü tutmadığını iddia ediyor.

Facebook’un 2014 yılında yaptığı 22 milyar dolarlık satın alma tutarına sahip Whatsapp hala daha Avrupa Birliği komisyonu tarafından denetleniyor. 2014 senesinde satın alma esnasında Facebook AB düzenleyici kurumuna iki şirket arasında müşteri bilgilerinin paylaşılmayacağını ve de kullanıcı hesaplarının birleşmeyeceğinin sözünü vermişti.

Whatsapp Ağustos ayında bu sözün aksine telefon numaraları ve profil isimlerini Facebook ile paylaşmaya başladı. Avrupa Birliği Komisyonu da Ağustos ayından itibaren Facebook’un verdiği sözü tutmamasını kanıt göstererek firmayı suçluyor. Facebook’un Avrupa Birliği Komisyonuna 31 Ocak 2017 tarihine kadar cevap ve savunma iletmesi gerekiyor. Eğer Facebook bu tarihe kadar hiçbir şey yapmazsa Avrupa Birliği Komisyonu ceza olarak Facebook’a senelik cirosunun %1’ini yani yaklaşık 170 milyon dolar ceza kesecek. Avrupa Birliği komisyonunun bir görevi de Avrupa’daki büyük şirket satın alma veya birleşmelerini denetlemek bu nedenle de usulsüzlük söz konusu olduğunda ceza kesebiliyor.

@HandeArpaligil