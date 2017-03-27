Bağışlanan Tüm Kitapları Uber Taşıyor

Uber, kitap bağışı toplamak için yola çıkıyor!

Uber, Kütüphaneler Haftası kapsamında herkesin eşit şartlarda kitaba erişebilmesine katkıda bulunmak için yola çıkıyor ve tüm evlerden kitapları topluyor. Herkese Kitap Vakfı ile iş birliği içerisinde gerçekleşecek kitap bağışı projesi ile 26-27 Mart tarihlerinde uygulama içerisinden UberKİTAP çağırarak ihtiyaç sahiplerine kitap bağışlamak mümkün olacak.



Uber, her mart ayının son haftasında kutlanan Kütüphaneler Haftası kapsamında, ihtiyaç sahibi gençlere ve çocuklara kitap ulaştırmak için UberKİTAP kampanyasını hayata geçiriyor. Herkese Kitap Vakfı ile iş birliği yaparak yola çıkan Uber, bu proje ile kitap okumayı sevdirmek, okuma alışkanlığını yaygınlaştırmak ve herkesin eşit şartlarda kitaba erişebilmesine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Kullanılabilir durumda olan kitaplarını bağışlamak isteyenler 26-27 Mart tarihlerinde UberKİTAP çağırarak ellerindeki kitapları ihtiyaç sahiplerine bağışlayabilecekler.

NASIL ÇAĞRILIR:

26 Mart Pazar veya 27 Mart Pazartesi günlerinde saat11:00-16:00 arası Uber uygulamanızı açın ve UberKİTAP çağırın Bir araç gelip bağışlamak istediğiniz kitapları Herkese Kitap Vakfı‘na iletmek üzere adresinizden teslim alacak UberKİTAP ile kitap bağışlamak tamamen ücretsizdir. Yolculuk yapmak istiyorsanız uberXL veya taksi gibi ürünlerimizi çağırabilirsiniz.

Daha kısa sürede daha fazla bağış toplanabilmesi için UberKİTAP çağırma bölgesi İstanbul’da merkezi ilçelerin olduğu bölgelerle sınırlandırılmıştır. İlk denemenizde bir UberKİTAP çağıramazsanız lütfen aktivasyon saatleri arasında çağrı atmaya devam edin.

@HandeArpaligil