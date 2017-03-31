Bahar E-Ticaret Platformlarına da Yaradı

Dördüncü cemre e-ticarete düştü

E-ticaret platformu n11.com, yaklaşan bahar ve yaz döneminin en popüler ürünlerini açıkladı ve satışların olumlu yönde ilerlediğini paylaştı. n11.com’un paylaştığı veriler Türkiye’nin alışveriş alışkanlıklarıyla ilgili çarpıcı sonuçlar içerirken, verilere göre satışların sezonlara göre değişkenlik gösterdiği gözler önüne serildi.

Konuyla ilgili bilgi veren n11.com Satış Genel Müdür Yardımcısı Örpen Koçak, “n11.com olarak sezon değişimlerinde satışlarımızda ciddi hareketlilik gözlemliyoruz. Kullanıcılarımızın satın alma davranışlarına baktığımızda yaz alışverişlerine bahar aylarından başlandığını kaydettik. Bu hareketliliği yaza taşımak için biz de pek çok indirim ve artan ürün çeşitliliğimizi kullanıcılarımızla buluşturuyoruz. Motosiklet, yaz lastiği, taşınabilir şarj cihazı, güneş ürünleri, pırlanta takılar gibi mevsim değişlerinde satışlarında ciddi artış gözlemlediğimiz ürünlerin satışlarından oldukça memnunuz” diye konuştu.

Havaların ısınması motosiklet tutkunlarını harekete geçiriyor. Motosiklet satışları bir önceki aya göre yüzde 81 oranında artarken, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 90’a varan artış gözlemleniyor. En çok tercih edilen motosiklet aksesuarı kask olurken, bunu mont, çanta, bot, ayakkabı ve eldiven takip ediyor.

Kış lastiği uygulamasının bitmesiyle lastiklerini yaza hazırlamaya şimdiden başlayan sürücüler, mevsimsel değişim için araştırmalara başladı. Nisan ayı itibarıyla başlayacak lastik değişimlerinin sonucu olarak lastik satış adedinde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 80’e varan artış yakalayan n11.com, bu artışın devam etmesini bekliyor.

Havaların ısınmasıyla birlikte kendine özen göstermek isteyenlerin satın alma alışkanlıkları, giyim, takı ve kozmetik gibi kategorilere de etki ediyor. Kadın giyimde mayo, şort, kapri, bermuda gibi ürünlerin satışlarında artış gözlemlenirken, özellikle mayolarda satış oranındaki artış yüzde 365’e kadar tırmanıyor.

Mayıs aylarına denk gelen Anneler Günü ve düğün sezonunun etkisiyle pırlanta takılar başta olmak üzere hediyeliklere olan talep artıyor. Pırlanta kategorisinde ciro artışı yüzde 232’ye kadar yükseliyor.

@HandeArpaligil