Baidu Açık Kaynak ile Sürücüsüz Araç Teknolojisini Hızlandıracak

Çin merkezli teknoloji devi Baidu araç üreticilerinin sürücüsüz araç üretimini hızlandıracak yeni bir araç platformu duyurdu.

Project Apollo isimli program kapsamında Baidu hem donanımı hem de yazılımı bir araya getiriyor. Şirket araç üreticilerine açık kaynak kodu ile beraber kendi araçlarının engelleri geçmesini, rotayı planlamasını ve sürücüsüz bir şekilde dünyada dolanmasını sağlayacak teknolojiyi veriyor.

Project Apollo ile çalışan araçlar Temmuz ayında trafiğe kapalı alanlarda test edilmeye başlayacak. Araçların bu yılın sonunda basit caddelerde yerini alması bekleniyor. Project Apollo ile 2020 yılında araçların otobanlarda ve normal yollarda sürücüsüz olarak gidebilmesi hedefleniyor.

Çin merkezli firma 2018 yılında sürücüsüz aracı piyasaya çıkarmak istiyor. Google gibi dev isimler ile yarışabilmek için Sillicon Valley’de mühendislerden oluşan bir ekip kurdu ve California’da test için izin aldı. Şirket daha önce BMW ile beraber iki yıllığına iş birliği anlaşması yapmıştı. İki firma bu birlikteliği 2016 yılında sonlandırdı.