BAUSuperMassive’in Yeni Sponsorsu Monster Notebook Oldu

Türkiye’nin en başarılı e-spor takımları arasında yer alan BAUSuperMassive’in yeni sponsoru oyun bilgisayarı üreticisi Monster Notebook oldu.

Yüksek performanslı oyun bilgisayarları ile adından söz ettiren Monster Notebook elde ettiği başarılarla hem Türkiye’de hem de uluslararası arenada kendini kanıtlamış olan BAUSuperMassive takımına sponsor oldu.

22 Nisan Cumartesi günü düzenlenen League of Legends Kış Mevsimi Finali’ne Monster bir sürpriz yaptı ve yaptığı açıklama ile finalde yarışan BAUSuperMassive’in sponsoru oldu.

LoL Kış Mevsimi birincisi ve Brezilya’nın Sap Paulo kentinde yapılacak olan 2017 Sezon Ortası Özel Turnuvas’nda ülkemizi temsil edecek olan takımın belirlendiği karşılaşma öncesi gelen sponsorluk haber her iki taraf tarafından da memnuniyetle karşılandı.

Monster Genel Müdür İlhan Yılmaz, BAUSuperMassive ile olan işbirliğini değerlendirirken takıma sponsor olmaktan dolayı gurur duyduklarını açıkladı. Yılmaz her fırsatta Türkiyenin oyun kültürünün ve e-sporun gelişmesine destek olarak oyuncuların sevgisine karşılık vereceklerini belirtti.