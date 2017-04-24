Bazı Huawei P10 Modelleri Diğerlerine Göre Daha Yavaş

Huawei’nin yeni bayrak gemisi modelleri P10 ve P10 Plus modellerinde farklı flaş sürücü kullanımından kaynaklı bir bir yavaşlık bulunuyor.

Bazı kullanıcılar Huawei modellerinde 250 MB/s hız alırken bazılarında 750 MB/s hız elde etti. Huawei Business Group CEO’su Richard Yu yaptığı açıklamada yaşadıkları stok probleminden dolayı bazı telefonlarda eMMC, bazı telefonlarda ise UFS sürücü kullanıldığını açıkladı. Yu bu problemin yazılım optimizasyonu ile giderilebileceğini belirtti.

Sürücü hızı satın alırken pek önemli bir etmen olmasa bile böyle bir problemin olması kabul edilebilir gibi durmuyor. Telefonların özelliklerinde içerisinde hangi tarz sürücünün yer aldığı yazmıyor. Yani P10 ve P10 Plus’ın talihsiz kullanıcıları yavaş sürücülü telefonu alırken şanslılar hızlı olanı alacak.

Bu P10 modellerinin başına gelen ilk problem değil. Daha öncede bazı telefonlarda oleofobik ekran kaplamasının olmadığı ortaya çıkmıştı. Bu kaplama telefonun ekranında daha az parmak izi olmasını sağlıyor. Ancak bu problem çözüldü ve şu anda bütün modellerde oleofobik kaplama yer alıyor.