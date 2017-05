Bazı Önemli iOS Uygulamaları Bilgi Sızdırmaya Devam Ediyor

iOS’taki bu uygulamaların açıklarını kullanmayı bilen saldırganlar bu açıklardan önemli bilgilere erişebiliyor. Bu açık ortaya çıkalı 3 ay olmuş olsa bile hala kapatılmış değil. Bu uygulamaların arasında mobil bankacılık uygulamaları da yer alıyor.

Sudı Security Group’tan Will Strafach yaklaşık olarak 76 uygulama üzerinden man-in-the-middle saldırı yapılabileceğini açıkladı. Bu uygulamaların arasında bankacılık ve sağlık uygulamaları da yer alıyor. Saldırganlar bu uygulamalardan giriş bilgilerini ve hesap detaylarını ele geçirebiliyor.

minor update: more of these are fixed now, such as Atlassian HipChat for iOS (CVE-2017-8058) and Foxit PDF Reader for iOS (CVE-2017-8059) https://t.co/QO8aKXInGk

— Will Strafach (@chronic) April 23, 2017