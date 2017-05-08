Bazı Önemli iOS Uygulamaları Bilgi Sızdırmaya Devam Ediyor

Geçtiğimiz Şubat ayında bazı iOS uygulamalarında gizli bir açık olduğu ortaya çıkmıştı ve görünen o ki bu açıklar hala aktif.

iOS’taki bu uygulamaların açıklarını kullanmayı bilen saldırganlar bu açıklardan önemli bilgilere erişebiliyor. Bu açık ortaya çıkalı 3 ay olmuş olsa bile hala kapatılmış değil. Bu uygulamaların arasında mobil bankacılık uygulamaları da yer alıyor.

Sudı Security Group’tan Will Strafach yaklaşık olarak 76 uygulama üzerinden man-in-the-middle saldırı yapılabileceğini açıkladı. Bu uygulamaların arasında bankacılık ve sağlık uygulamaları da yer alıyor. Saldırganlar bu uygulamalardan giriş bilgilerini ve hesap detaylarını ele geçirebiliyor.

minor update: more of these are fixed now, such as Atlassian HipChat for iOS (CVE-2017-8058) and Foxit PDF Reader for iOS (CVE-2017-8059) https://t.co/QO8aKXInGk — Will Strafach (@chronic) April 23, 2017

Bu uygulamaların çoğunda bilgiler sızdırılabiliyor ve henüz düzeltilmiş değil. Dünyada sıkça kullanılan Emirates NBD, 21st Century Insurance, Think Mutual Bank ve Space Coast Credit Union bu açıklara sahip bankacılık uygulamaları. Dolphin Web Browser gibi gizli internet tarayıcısı ya da kandaki glikoz seviyesini ölçen Diabetes in Check uygulaması bu açıkları içeren diğer uygulamalar.