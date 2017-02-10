Bekarlara 14 şubat Tavsiyeleri Happn’den

Tanışma uygulaması Happn’dan 14 Şubat’a özel taktikler

Tanışma uygulaması Happn’ın araştırması, 14 şubat Sevgililer Günü öncesi göz atılması gereken faydalı tavsiyeler sunuyor.

Lider tanışma uygulaması Happn, dünyanın dört bir yanındaki 26 milyon kullanıcısının gönderdiği “charm”ları inceleyerek karşı tarafın dış görünüşünde hangi özelliklere önem verdiklerini analiz etti. İşte, saç renginden fotoğrafta giyilen kıyafet ve kullanılan aksesuara kadar, en beğenilen kadın ve erkekler!

Verilere göre, 1.5 milyon Happn kullanıcısının bulunduğu Türkiye dahil, dünyanın hemen hemen tüm ülkelerinde saçları koyu renk ve uzun olan kadınlar revaçta. Benzer şekilde saçlarını toplamayıp açık bırakanlar da. Sadece iki ülke bu konuda istisna oluşturuyor: Kuzey ülkeleri ve İtalya. Bu coğrafyalarda sarışınlar tercih ediliyor.

Türkiye’de ayrıca bol piercing’li ve saçları boyalı olanlar en çok “charm”ı topluyor. Bunun yanı sıra partiye gider gibi süslü püslü, abartılı giyinmiş kadınlar da yine Türklerin gözdesi. İngilizler ve Singapurlular da Türklerle aynı zevki paylaşıyor. Avustralya’da ise plaj kıyafeti giymiş kadınlar ipi göğüslüyor.

Erkeklere gelince… Dünya çapında en çok “charm” alan erkeklerin saçları koyu renk ve kısa kesilmiş. Sakalları olması onları daha da çekici kılıyor. Bununla birlikte Türkiye’de ise işe veya düğüne takım elbiseyle giden erkeklerin fotoğrafları çok beğeniliyor. Fransızlar ve Hintliler bu konuda Türklere çok benziyor.

Yine Türkler için erkeklerin güneş gözlüğü takması, onların çekiciliklerine çekicilik katıyor. Erkeklerde güneş gözlüğünü beğenen diğer milletlerse İngilizler, Hintliler ve Avustralyalılar. Fransızlar ise en çok ellerinde fotoğraf makinesi olan erkeklerden hoşlanıyor.

@HandeArpaligil