Beyaz Yakanın Yerini Yapay Zeka Alacak

Teknolojik devrim, iş hayatının dinamiklerini temelden sarsacak

Dünyanın önde gelen bilim insanlarından Stephen Hawking, “Yapay zeka insanlığın sonunu getirecek” dediğinde herkes bilim-kurgu filmlerinde olduğu gibi insanlık ile yapay zeka arasında bir savaş yaşanacağını düşünmüştü. Aradan üç yıl geçti ve teknolojik kasırga Hawking’in sözlerini güçlendirerek ilerliyor. Yeni iş modelleri, yeni teknolojiler hayatımıza girdiğinde iş alanları birden büyürken, teknoloji kaynaklı işler de yükselişe geçiyor. KPMG, son araştırmalarıyla üç yılın hem dünya hem Türkiye için çok kritik olduğunu belirtiyor çünkü beyaz yakanın yapay zeka tehdidinde olduğunu söylüyor.

Her geçen gün gelişen yapay zekanın insanların hayatını kolaylaştırdığını ancak bununla kalmayıp insanların işlerini de yapabildiğini vurgulayan analize göre, yakın gelecekte beyaz yakalı çalışanlar büyük bir değişim ile karşı karşıya kalacak. Üretimde otomasyonun yükselmesiyle birlikte mavi yakalıların işsiz kalışını izledik. Önümüzdeki 10-15 yıl büyük bir teknolojik devrimi de beraberinde getirecek. Ofislerin boşaldığını, beyaz yakalıların yerini yapay zekanın ve bilişsel yazılımların aldığını görebileceğiz.

Bu değişimin mutlaka faydaları olacak. Örneğin maliyetler düşecek, kalite yükselecek, inovasyon daha hızlı olacak. Ancak beyaz yaka işlerinin azalması sadece artan işsizlik anlamına gelmiyor. Bu tablo ciddi politik ve sosyal sıkıntıları da beraberinde getirecek. İşgücünün büyük bölümünün gerekli yeni yetkinliklere sahip olmadığından çalışamadığı bir toplumda, herkesin beklediği refah seviyesine ulaşması mümkün görünmüyor. Değişimin ilk adımları aslında bankacılık sektöründe atıldı. Her geçen gün daha çok kullanılan telefon ve internet bankacılığı, yüzyüze bankacılığı temelinden sarsıyor.

Zekasını doğru kullanan ve değişime ayak uyduran liderler ayakta kalacak. Beyaz yakalılar için “yapılacaklar listesi” ise şöyle:

Beyaz yakalılar şehir ve hatta ülke değiştirmeye açık olmalı, yeni iş fırsatları için taşınmaktan korkmamalı.

Yeni yetenekler kazanılabilir, öğrenmeye açık insanlar her zaman kazanan taraf olacak.

Gelişime şüpheyle yaklaşanlar veya gelişmekten kaçanlar muhtemel iş bulma zorluğuna daha yakın tarafta yer alacak.

Esnek davrananlar ve ekonomideki değişimlere adapte olanlar büyük dönüşüme daha kolay ayak uyduracak.

Önümüzdeki 10-15 yıl sorunlarla birlikte beyaz yakalıların önüne çıkacak. Sorunlara soğukkanlı ve çözüm odaklı yaklaşanlar rakiplerine karşı avantaj sağlayacak.

Yapay zekanın gücü karşısında kolay bir çözüm yok. Ancak yapay zekayı yaratacak kadar zeki olan insanoğlu, yaratıcılığı ve uyum sağlama yeteneğiyle bu buhrandan da refah seviyesini koruyarak ve hatta gelecek kuşaklar için yükselterek çıkabilir.

Yenilik, yeni yenilikleri doğuracak. Önemli olan bu yenilikleri yaratacak vizyona sahip olmak.

@HandeArpaligil