Bilimi Hızlandırıyoruz Sergisi İstanbul’da

CERN’ün “Bilimi Hızlandırıyoruz” Sergisi İlk Kez İstanbul’da

İstanbul Bilgi Üniversitesi, CERN ortaklığıyla dünyanın en önemli bilimsel etkinliklerinden CERN Bilimi Hızlandırıyoruz sergisini ilk kez İstanbul’a getirdi. 23 Mart’ta santralistanbul Kampüsü’nde düzenlenen törenle açılan sergi, başlangıcından bugüne evrenin 13,7 milyar yıllık öyküsünü etkileyici bir sunumla bilim severlerle buluşturuyor.

ATLAS Deneyi’nin ulusal proje yürütücüsü olan İstanbul Bilgi Üniversitesi, 23 Mart Perşembe günü santralistanbul Kampüsü’nde düzenlenen törenle “CERN Bilimi Hızlandırıyoruz” sergisini ziyarete açtı. Törene, BİLGİ Mütevelli Heyet Başkanı Çağrı Bağcıoğlu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Benan Orbay, CERN Küresel Anlaşmalar ve Sergi Başkanı Dr. Rolf Landua, BİLGİ Yüksek Enerji Fiziği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü ve CERN – ATLAS Deneyi Ulusal Koordinatörü Prof. Dr. Serkant Ali Çetin’in yanı sıra akademisyenler, öğrenciler ve bilim dünyasından değerli isimler katıldı. CERN’ün Asosiye Ülkelerle İlişkiler Direktörü Prof. Dr. Emmanuel Tsesmelis ise törene Atlas Deneyi Laboratuvarı’ndan canlı video bağlantısıyla katıldı.

Sergi Büyük Patlama Sahnesi adlı ilk bölümünde ziyaretçilerini, evrenin tarihini anlatan Büyük Patlama anına geri götürecek. Evrenin maddenin temel yapısını anlatan Parçacık Kuşağı bölümünde, ziyaretçiler farkına bile varmadan insan ölçeğinden atom, çekirdek ve parçacıkların mikroskobik dünyasına bir animasyon yardımıyla taşınacaklar.

Keşif, evrenin sadece yüzde 4’ünün anlaşılabildiği gerçeğini anlatan ve maddenin en ilgi uyandıran sırlarına ilişkin bilgiler sunan Gizem Alanı bölümünde sürecek. “Gözlenebilir maddenin tümü evrenin sadece yüzde 4’ünü oluşturmaktadır. Peki geri kalanı nerede” sorusundan yola çıkılarak hazırlanan bu bölümde, evrenin en ilgi uyandıran gizemleri ilgi çekici sunumlarla merak uyandıracak. Serginin CERN Araştırmaları bölümünde ise ziyaretçiler, Büyük Hadron Çarpıştırıcısında araştırmaların nasıl yapıldığına tanıklık edecek.

Serginin Teknoloji Tohumları adlı son bölümü ise CERN’de yapılan temel araştırmaların gündelik yaşamımızdaki teknolojilerle ne şekilde ilişkili olduğunu gösterecek. Bu alanda yer alacak iki dokunmatik etkileşimli sistemde bugünlerde herkesin sıradan olarak kanıksadığı geniş teknoloji yelpazesi ziyaretçilerin deneyimine sunulacak.

2009 yılından beri dünyanın 12 farklı ülkesinde, 14 farklı şehrinde 500 binden fazla ziyaretçiyi ağırlayan “CERN Bilimi Hızlandırıyoruz” sergisi, ziyaretçilerine evrenin sırlarına ilişkin heyecan verici bir deneyim yaşatacak. 12 yaş ve üzeri her yaştan ziyaretçinin ücretsiz olarak gezebileceği sergi, 23 Temmuz’a kadar santralistanbul Kampüsü Çağdaş Sanatlar Müzesi Binası’nda 09.00 – 18.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.

@HandeArpaligil