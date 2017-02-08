Bilişim Harcamalarınız Nasıl Düşer

Bulutum.com, KOBİ’lerin bilişim giderini % 80 düşürecek

Arena, KOBİ’lerin dijital dönüşümünü hızlandıracak yeni platformu Bulutum.com’u tanıtırken bilişim harcamalarını düşürme amaçlarını açıkladı. KOBİ’lerin ve girişimcilerin bilişim altyapısına yönelik ilk yatırım giderlerini yüzde 80 azaltacak olan Bulutum.com, sektöre ilk kez ‘kullandığın kadar öde’ seçeneğini de getirdi

‘Türkiye’nin teknoloji sağlayıcısı’ Arena, KOBİ’lerin dijital dönüşümünü sağlayacak yeni platformu Bulutum.com’u tanıttı. KOBİ’leri dijital dünyaya taşıyacak olan bulut teknolojisi, bilişim ve IT altyapısı alanında ilk yatırımı yüzde 80 düşürecek. Sektörde ilk kez KOBİ’ler teknoloji giderlerini yıllık olarak değil kullandığı gün ve kişi sayısı kadar ödeyecek. İşletmelerdeki çalışan sayısı değiştiğinde aylık ödemeleri de değişecek.

Bulutum.com, Türkiye’de ilk kez global bulut çözümlerini yerel çözümlerle bir arada tek elden ve global çözümleri Türkiye’ye entegre ediyor. Bulut hizmetleri satan bir sanal alışveriş portalının çok ötesinde; satış öncesi ve sonrası destek sağlayan, eğitim veren, ödeme-yönetim kolaylıklarıyla iş ortaklarının iş hacmini artıran, maliyetlerini düşüren bir üyelik platformu olarak çalışıyor.

Cloud yani bulut hizmetlerinin Türkiye’de 2016 itibariyle 100 milyon dolarlık bir pazar oluşturduğu biliniyor. Söz konusu pazarın 2017’de 120 milyon dolara çıkacağı, birkaç yıl içinde ise katlanarak büyümesi bekleniyor. KOBİ’lerin en önemli giderlerinin başında bilişim hizmetleri geliyor. Bulutum.com, IT ve bilişim altyapısına yönelik ilk yatırım giderlerinden tasarruf sağlıyor.

Ödeme kolaylığı: Bulutum.com yıllık veya tek seferde ödeyerek tüm maliyete toplu olarak katlanma zorunluluğunu ortadan kaldırıyor. Şirketler veya girişimciler kullandığı kadar bilgisayarda, kullandığı gün kadar ödeme yapıyor.

Bulutum.com yıllık veya tek seferde ödeyerek tüm maliyete toplu olarak katlanma zorunluluğunu ortadan kaldırıyor. Şirketler veya girişimciler kullandığı kadar bilgisayarda, kullandığı gün kadar ödeme yapıyor. Tahsilat Kolaylığı: Bulutum.com iş ortaklarının faturaların tahsilat ve takibi için ortaya çıkan maliyetlerini de ortadan kaldırıyor. BDDK onaylı PCI-DSS sertifikasına sahip Paynet sistemiyle her şey otomatik olarak gerçekleşiyor.

Bulutum.com iş ortaklarının faturaların tahsilat ve takibi için ortaya çıkan maliyetlerini de ortadan kaldırıyor. BDDK onaylı PCI-DSS sertifikasına sahip Paynet sistemiyle her şey otomatik olarak gerçekleşiyor. Tek elden sunuyor: Bulutum.com global ve yerel bulut tedarikçilerini bir arada, tek elden sunuyor. Global çözümleri de Türkiye’nin koşullarına entegre ediyor.

Bulutum.com global ve yerel bulut tedarikçilerini bir arada, tek elden sunuyor. Global çözümleri de Türkiye’nin koşullarına entegre ediyor. Bulutum Akademi: İş ortakları ihtiyaç duydukları dokümanlara, eğitimlere, videolara ve etkinlik haberlerine, online ve canlı olarak Bulutum Akademi’den kolayca ulaşabiliyor.

@HandeArpaligil