Blackberry’nin Yeni Umudu

Blackberry’nin umudu hangi sektörde?

Bir dönemin en popüler telefon markası olan Blackberry artık bu defteri sonsuza dek kapatıp ve umudu artık bambaşka bir sektörde arayacak.

Blackberry akıllı telefon pazarındaki hızlı geçişe ayak uyduramadı ve şansını otomotiv sektöründe denemeye karar verdi. Otonom sürüş teknolojisinde ilerleyecek olan firma Google, Apple, Tesla gibi şirketlerin rekabet ettiği pazara girmiş olacak. İlk adım olarak Ottowa’da kendi otonom sürüş laboratuvarını kuran Blackberry, buraya BlackBerry QNX Autonomous Vehicle Innovation Center (AVIC) ismini verdi.

Bu laboratuvarında, sürücüsüz araç üreten firmaların kullanacağı yeni sistemler denenip geliştirilecek. Bu sayede Blackberry bu üreticilerle iş birliği yapabilmeyi umuyor. Umarız Blackberry yeni adım attığı bu pazarda beklediği başarıyı yakalayabilir.

@HandeArpaligil