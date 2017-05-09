Blade Runner 2049’da Atari Sürprizi

Blade Runner’ın yeni fragmanı bugün yayınlandı ve görünen o ki filmin yönetmeni Denis Villeneuve elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor.
Blade Runner’ın yeni fragmanında karşımıza pırıl pırıl bir Atari logosu yer alıyor. Günümüze bakarak konuşacak olursak Atari’in 2049 yılında olup olmayacağını söylemek biraz zor ancak Villeneuve bu güzel detayı atlamamış.
Ridley Scott’ın yönetmeni olduğu ilk film 1982 yılında çıktığında Atari parlak günlerini geçiriyordu. Scott 2019 yılında Atari’nin olmayacağı bir geleceği düşünmemişti. Villeneuve’ün gözünden baktığımızda Scott’ın oluşturduğu evren pek değişmiş gibi gözükmüyor. Yeni çıkan Jurassic World ve Star Wars: The Force Awakens gibi devam filmleri bizleri bıraktığımız yerin onlarca yıl uzağına götürürken Rick Deckard’ın dünyasında böyle bir şeye rastlamıyoruz.
Bilim kurgu edebiyatının önemli isimlerinden birisi olan Philip K. Dick’in Androidler Elektronik Koyun Düşler mi? adlı yapıtından uyarlanan film bilim kurgu sinemasının yapı taşlarından birisiydi. Bu efsanenin devam filmi ise önümüzdeki Ekim ayında gösterime girecek.
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