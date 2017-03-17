Bosch Otonom Sürüş Otomobilleri Akıllı Yapıyor

Yapay zeka: Bosch, otomobillere öğrenmeyi öğretiyor

Bosch CEO’su Denner: “Otonom sürüş, yolları daha emniyetli hale getiriyor. Yapay zeka bunun anahtarıdır. Otomobilleri akıllı hale getiriyoruz”

Yapay zeka (AI) sayesinde bilgisayar, makine öğrenme yöntemlerini uygulayabiliyor. AI yerleşik bilgisayarın, karmaşık trafik durumlarında veya otomobil açısından yeni olan durumlarda bile otonom otomobillere rehberlik sağlaması bekleniyor. Bosch Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Volkmar Denner, nesnelerin interneti konulu konferansında, “Otomobile, karayolu trafiğinde kendi başına nasıl manevra yapabileceğini öğretiyoruz.” dedi. Otomobiller, çevrelerini takip etmek için zaten Bosch sensörlerini kullanıyor. Yapay zekanın kullanılmasıyla, diğer karayolu kullanıcılarının davranışı hakkında tahminlerde bulunmak üzere bu okumaları da yorumlayabilecekler. Bosch CEO’su sözlerine şöyle devam etti, “Otonom sürüş, yolları daha emniyetli hale getiriyor ve yapay zeka da bunun gerçekleşmesindeki anahtar. Otomobilleri akıllı hale getiriyoruz.”

Yapay zeka ve buluta ek olarak, “blockchain” teknolojisi de bunların arasında yer alıyor. Blockchain teknolojisi, bir üçüncü şahsı sürece dahil etmeden tüketicilerin verileri online olarak güvenli bir şekilde paylaşmasını sağlıyor. Tüketiciler online olarak sözleşmeler ve kontratlar yapabiliyor ve güvenli bir şekilde ödemeleri gönderebiliyor. Teknoloji, verilerin isimsiz olarak işlenmesini sağlıyor. Blockchain, binlerce bilgisayardan girilen verileri dağıtan bir tür dağıtılmış veri tabanına dayanıyor. Bu teknoloji, verilerin üzerinde oynanmasını imkansız hale getiriyor ve tüketiciler, tek bir bilgisayar merkezine bağımlı kalmıyor.

Denner, Alman belgelendirme kuruluşu TÜV Rheinland ile işbirliği içerisinde gerçekleştirdiği bir canlı gösteri ile blockchainin pratik bir kullanımına dikkatleri çekti. Teknoloji, yaygın olarak gerçekleştirilen kilometre sayacı dolandırıcılığını sona erdiriyor. Sadece Almanya’da, araçlardaki oynanmış kilometre sayaçları yaklaşık 6 milyar Euro’luk zarara yol açmış durumda. Buradaki fikir, birden fazla bilgisayara dağıtılmış bir dijital seyir defteri ile bu dolandırıcılığın önüne geçmek. Otomobiller, basit bir konektör aracılığıyla kilometre sayacı okumalarını bu bilgisayarlara düzenli olarak gönderiyor. Bir akıllı telefon uygulaması aracılığıyla otomobil sahipleri, istedikleri zaman gerçek kilometre bilgisini kontrol edebiliyor ve bu rakamı aracın ekranındaki rakamla karşılaştırabiliyor. Otomobillerini satmak istediklerinde, otomobilin kilometresinin doğruluğuna şahitlik eden bir belgeye sahip olabiliyorlar. Bu belgeyi, otomobil satışı yapan bir online platform gibi internet üzerinden paylaşmak da mümkün.

Yapay zeka, bulut ve blockchain – Bosch teknolojisine akıllıca bağlantı sağlayan bu çözümler günlük yaşamlarımızı nasıl değiştiriyor? Denner bir örnekle bu soruyu yanıtladı: havadan bir taşın gelerek otomobilin yan penceresini çatlattığını düşünün. Tamirhane, bulut aracılığıyla otomatik bir bildirim alır ve gerekli tamirat için hazırlık yapabilir. Ağa bağlı lojistik ve ağa bağlı forkliftler, değişiklik yapılacak parçanın hazır olduğu ve müşterinin gelmesinin beklendiği anlamına gelir. Talimatları gösteren bir arttırılmış gerçeklik gözlüğü takan tamirci, çalışmayı çok daha hızlı ve kolay bir şekilde yapabilir. Sürücülerin bundan sağlayacağı fayda, sonraki gün almak için tekrar geri gelmek ve daha maliyetli bir alternatife ihtiyaç duymak yerine otomobillerini getirdikten sonra tamir için kısa bir süre bekleyip otomobillerini geri almasıdır.