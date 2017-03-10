Bridgestone’un Afet Bölgeleri İçin Geliştirdiği Yapay Kas

Bridgestone, afet bölgelerinde kullanılacak robotlar için hidrolik tahrikli, yüksek performanslı yapay kas geliştirdi

Global lastik devi Bridgestone, yüksek teknolojisini toplumun hizmetine sunmaya devam ediyor. Şirket bu kapsamda özellikle yoğun afetlerin yaşandığı bölgelerde kullanılacak robotlar için özel bir yapay kas geliştirdi. 2014 yılından bu yana çalışmaları süren ve Tokyo Teknoloji Enstitüsü iş birliği ile gerçekleştirilen proje kapsamında Bridgestone, insan kasına benzer bir şekilde hareket edebilen, kauçuktan üretilen, hidrolik tahrikli ve yüksek performanslı bir yapay kası üretti.

Dünyanın lider lastik üreticisi Bridgestone, depreme karşı binaları korumak üzere ürettiği sismik izolatörlerin ardından bu kez afetlerde kullanılacak robotlar için hidrolik tahrikli, yüksek performanslı yapay kas geliştirmeyi başardı. Tokyo Teknoloji Enstitüsü iş birliği ile iki yılda tamamlanan çalışmalar neticesinde üretilen teknoloji robotların insan kasına benzer bir yapay kasla çalışmasına olanak tanıyacak.

Kauçuk tüp kullanılarak geliştirilen yapay kas, son derece güçlü olmasıyla beraber ağırlık olarak hafif bir yapıya sahip. Yapay kas ayrıca, çarpma ve titreşime karşı güçlü direnç gösteriyor. Bridgestone’un geliştirdiği yapay kas, geleneksel elektrikli motorlar ve hidrolik silindirlerden 5 ila 10 kat daha büyük bir güç-ağırlık oranına sahip. Böylece şimdiye dek üretilen en kompakt ve enerji açısından en verimli robotlar yaratılabilecek. Bu teknolojiyle kuvvet ve hassas kontrol gerektiren görevlere uygun robotlar üretilebilecek. Bu buluş yakın gelecekte yaratılacak en küçük, en hafif ve en güçlü robotların üretilmesine olanak tanıyacak.

Bridgestone hidrolik tahrikli, yüksek performanslı bu teknoloji ile üretilen robotların afet önleme, acil müdahale ve kurtarma, kurtarma ve insani yardım için kullanılması planlanıyor.

@HandeArpaligil