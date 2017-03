Bu Playstation Oyunu VR Deneyimi İle İddialı

VR Hiç Bu Kadar Tüyler Ürpetici Olmamıştı

Oasis Games’in yayıncılığını üstlendiği DYING: Reborn, Playstation oyuncularına unutulmaz ve heyecan dolu bir VR deneyimi yaşatacak. Eğer siz de hem Playstation hem de VR keyfini bir arada yaşamak istiyorsanız DYING:Reborn’u deneyebilirsiniz.

Oasis Games bugün yaptığı bir açıklamayla PlayStation®VR, PlayStation®4 ve PlayStation®Vita platformları için yayınladıkları yeni korku temalı evden kaçış oyunu DYING: Reborn’u duyurdu. Oyunun başında kendimizi hafızamızı tamamen kaybetmiş olarak kapalı bir odada buluyoruz. İçinde bulunduğumuz ortamdan kaçmak için etrafı dikkatlice araştırmamız, ipuçlarını toplamamız ve karşımıza çıkan bulmacaları çözmemiz gerekiyor.

3D tasarımlarının gerçeğe yakınlığı dikkat çeken oyunda yer alan her eşya, ses ya da makine bir ipucuna işaret ediyor olabilir. Dolayısıyla gözümüzü kelimenin tam anlamıyla dört açmamız ve hiçbir detayı atlamamamız gerekmekte. Çözdüğümüz her bulmaca, kilidini açtığımız her kapı hafızamızdan bir parçayı daha kazanmamızı ve oyunun sırlarını keşfetmemizi sağlıyor.

DYING: Reborn Çin’in önde gelen geliştiricilerini bir çatı altında toplayan Nekcom tarafından geliştirildi. Geliştirici ekip daha önce birçok AAA konsol oyununda çalışmış, Electronic Arts ve ACTIVISION BLIZZARD gibi önemli stüdyoların prodüksiyonlarında yer almış oldukça deneyimli bir takım.

DYING: Reborn’u hemen satın almak ve korkuyu iliklerinize kadar hissetmek için oyunun adresinde yer alan Playstation Store sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

@HandeArpaligil