Call of Duty’nin İkinci Dünya Savaşı’na Döneceği Resmileşti

Bir süre önce Call of Duty’nin yeni oyunundan görseller internete sızdırılmıştı ve bu görsellerde oyunun İkinci Dünya Savaşı’nı konu aldığını görmüştük.

Call of Duty’nin internet sitesi callofduty.com’da yeni bir sayaç ortaya çıktı ve bu sayacın üstüne yer alan görselde İkinci Dünya Savaşı bulunuyor. Sayaca göre CoD: WWII önümüzdeki hafta ortasında canlı yayın ile tanıtılacak.

Sitede oyun ile ilgili başka herhangi bir bilgi bulunmuyor. Oyunun geliştirici stüdyosu ise Sledgehammer Games. Site üzerinden kayıt olduğunuza size e-posta ile haber veriyor. Geri sayım 25 Nisan tarihinde Türkiye saatiyle 19:00’da bitecek.