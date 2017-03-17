Çanakkale’nin Cevapsız Mektupları Yanıtlanıyor

Çanakkale’nin asırlık mektupları 10.000 ağaçla hayat buldu

Turkcell’in hayata geçirdiği “Çanakkale’ye Mektuplar” projesi bir yıl içinde büyük ilgi gördü ve www.canakkaleyemektuplar.com platformunda tam 4 bin 300 mektup yazıldı. Türk ve Anzak askerlerinin savaş zamanında sevdiklerine yazdığı, cevapsız kalan mektupları web sitesinden okunabiliyor ve cevaplanabiliyor. Aynı zamanda platforma ulaşan her mektup, Çanakkale’deki Turkcell Barış Ormanı’nda bir ağaca dönüşüyor.

Türk ve Anzak askerlerinin centilmenliğine sahne olan ve 18 Mart’ta bir zafere dönüşen Çanakkale Savaşı, diğer taraftan dünya tarihinde bir neslin tükendiği, dünyanın en kanlı savaşı olarak anılır. Sadece bizim için değil tüm dünya için büyük öneme sahip böyle çetin bir savaşta vatanları ve gelecek nesiller uğruna dünyaya veda eden askerlerin anısına Turkcell, 102 yıl öncesi ile bugün arasında dijital zaman köprüsü kuran bir proje imza attı:

Çanakkale’ye Mektuplar projesi ile geçmişle günümüz arasında bir bağ kurmayı ve bir asırdan fazladır kesintiye uğrayan iletişimi devam ettirmeyi amaçlayan Turkcell, Turkcell Barış Ormanı’na gelen yanıtlar kadar ağaç dikilmesini de sağlıyor. Geçmişle iletişim kurmayı sağlayan www.canakkaleyemektuplar.com platformu sayesinde, sevdiklerine cephelerinden mektup gönderen ve cevap alamayan askerlere, dileyen herkes mektup yazabiliyor.

www.canakkaleyemektuplar.com adresine girildiğinde görülen Gelibolu haritasında pek çok askerin ismi bulunuyor ve isimlerin üzerine tıklandığında memleketi, doğum tarihi gibi bilgilere ulaşılabiliyor. Menü içerisinden askerlerin mektupları okunabiliyor, istenilen kişiye mektup yazılabiliyor. Proje kapsamında cevaplanan her bir mektup için Çanakkale’de bir fidan dikiliyor. Çanakkale’de barışa uzanan Turkcell Barış Ormanı’na şimdiye dek dikilen ağaç sayısı ise 10 bin.

@HandeArpaligil