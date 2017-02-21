Canon Eurasia Satış ve Pazarlama Direktörlüğüne atama ile sektörün tecrübeli isimlerinden Orkunt Yozgat’ı getirdi.

Uzun yıllardır Türkiye ve yurtdışında farklı yöneticilik pozisyonlarında bulunan Orkunt Yozgat geçtiğimiz yıl Türkiye’ ye dönüş yaptı. Canon Eurasia Satış ve Pazarlama Direktörlüğüne atama ile büyük bir boşluğu değerli bir isimle doldurmuş oldu.

Türkiye’de 1999-2003 yılları arasında Başarı Elektronik Satış Müdürlüğü görevinde bulunan Yozgat, daha sonra 2003-2005 yılları arasında THY Satış ve Pazarlama Başkan Yardımcılığı, 2005-2007 yılları arasında Tekofaks Panasonic Genel Müdür Yardımcılığı, 2007-2008 yıllarında Superonline Pazarlama Direktörlüğü, 2008-2009 yıllarında Hannover Fairs Turkey Pazarlama ve Satış Direktörlüğü görevlerinde bulundu.

Türkiye’nin ve dünyanın önemli markalarında yöneticilik yapan Yozgat, 2009 yılından itibaren kariyerine yurtdışında devam etmeye karar verdi. 2009-2013 yılları arasında Arnavutluk’un dinamik operatörlerinden bir tanesi olan Eagle Mobile-ALB Telecom‘da Satış ve Pazarlama direktörlüğü görevini yürüttü. Daha sonra Gürcistan’a geçerek, 2013-2015 yılları arasında dünyanın önde gelen operatörlerinden TeliaSonera iştiraki olan Geocell’in Satış Direktörlüğü görevini yürüttü. 2016 yılında Türkiye’ye dönerek TeliaSonera’nın Avrupa’dan sorumlu Perakende Satış ve Cihaz Yönetim Direktörü olarak görev yaptı.

2017’nin ocak ayında ise Canon Eurasia‘ya transfer olan Yozgat, satış ve pazarlama alanında uluslararası tecrübeye sahip bir yönetici olarak, Canon markasına büyük bir değer katacağa benziyor.

Orkunt Yozgat kendisiyle yaptığımız görüşmede, Canon markasının bölgesel hedeflerinin Türkiye‘ye olumlu yansıması için gerekli çalışmaları yapacaklarını ve yılların güçlü Canon markasının çok daha iyi noktalara geleceğinin altını çizdi.

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