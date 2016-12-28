CES Güvenlik Önlemlerini Sıkı Tutuyor

CES güvenlik konusunda aşırı hassas

Ocak 2017’de 50. yılını kutlamaya hazırlanan CES fuarı bu sene daha da temkinli yaklaşıyor. CES güvenlik önlemlerini en yüksek seviyeye çıkartacak.

CES’in sahibi ve yaratıcısı olan CTA(Tüketici Teknoloji Birliği), fuarda katılımcıların huzuru ve güvenliğini sağlamak için aldıkları önlemleri ve yeni kuralları paylaştı. Fuara katılanların her sene artması sebebiyle bu sene büyük bir kalabalığı ağırlamaya hazırlanan CES polis departmanı yetkilileriyle yakın iletişimde çalışmalar yapıyor. 12″X17″X6″ boyutundan büyük çantaların kabul edilmeyeceğini açıklayan yetkililer tüm katılımcıları metal detektörüyle arayacak. Katılımcıların CES rozetleri ve onaylı fotoğraflı kimliklerinin de yanlarında bulunmaları mecburi. Senenin ilk teknoloji fuarı olan CES ile ilgili haberleri sizinle paylaşıyor olacağız.

@HandeArpaligil