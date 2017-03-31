Citrix Receiver ile Samsung DeX Güç Birliğinde

Citrix, Samsung DeX ile Galaxy S8’de Masaüstü Deneyimi Sunmak için Güç Birliği Yaptı

Citrix Receiver ile Samsung DeX; akıllı telefonu masaüstü bilgisayara dönüştürebilmelerini ve dijital çalışma alanına güvenle bağlanabilmelerini sağlıyor.

İşletmeler mobil iş stratejilerini giderek daha fazla benimsedikçe insanlar şu üç aygıtı yanlarında taşımaya devam ediyorlar: Dizüstü bilgisayar, akıllı telefon ve tablet. Bu cihaz yükünü hafifletmek, insanları daha verimli hale getirirken işletmelerin maliyetleri düşürmelerine yardımcı olmak için Samsung, Citrix Receiver ile birleştiğinde yeni Samsung Galaxy S8’i çoklu görev için optimize edilmiş, klavye ve fare destekli, boyutlandırılabi lir pencere özellikli, görev çubuğu pop-up bildirimleri ve daha fazlasını içeren kullanıcı arayüzüne sahip bir masaüstü bilgisayar ortamına dönüştüren Samsung DeX’i tanıttı.

Citrix ve Samsung DeX iş birliği, telefonu dönüştürerek kullanıcıların ihtiyaç duydukları tüm iş uygulamalarına, verilere ve dijital çalışma alanına güvenli erişimlerini sağlıyor. Samsung, Samsung Unpacked etkinliği ve New York’ta düzenlenecek Samsung Enterprise Mobility Analyst Day etkinliğinde medyaya, müşterilere ve analistlere gösterilecek olan Samsung DeX demolarında XenApp, XenDesktop ve Citrix Receiver aracılığıyla sadece Citrix’i özel olarak sergileyecek.

Citrix’in yenilik ruhunu Samsung DeX ile birleştiren çözüme ek olarak Citrix; XenMobile kurumsal mobilite yönetimine, XenApp ve XenDesktop ile uygulamalara ve bilgisayarlara güvenli sanal bağlantı ve özgün Android OS katmanında Samsung Knox ile Secure Apps desteğine sahip Samsung cihazlara destek ve entegrasyon sunuyor.

Citrix XenMobile ayrıca, Enterprise Firmware-Over-Th e-Air (E-FOTA) olarak bilinen yeni Samsung özelliğini de destekliyor. Samsung E-FOTA, cihazların ne zaman güncelleneceği ve hangi sürümün güncelleneceği konusularında IT adminlerine daha gelişmiş yetkiler sağlıyor. Bu Samsung özelliği, IT’ye kullanıcı esnekliğinden ödün vermeden cihaz kontrol yetkisi veriyor.

@HandeArpaligil