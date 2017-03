Collezione’un Güvenliği Kaspersky Lab’den

Collezione, birinci sınıf güvenlik çözümleri için Kaspersky Lab’ı seçti

250 mağazaya sahip Collezione, birinci sınıf güvenlik çözümleri için Kaspersky Lab “Kaspersky Endpoint Security for Business Advanced” ürününü tercih ediyor.

Müşterilerine hızlı, güvenilir ve keyifli bir alışveriş deneyimi yaşatmak için mağazalarında veya online ortamda yeni teknolojilere her daim yatırım yapan Collezione, halihazırdaki sistemlerini korumasına rağmen dağınık varlıklarının performansını gözlemleme ve yönetmede zorluklar yaşamaktaydı. Diğer yandan, günümüzün en hızlı büyüyen ve en çok zarar veren kötü amaçlı yazılım sınıflarından biri olan ve 2015 yılında 325 milyon dolardan daha fazla zarar verdiği düşünülen fidye yazılımlarına karşı zayıf noktaları bulunabileceği konusunda endişeler taşıdıklarını belirten Collezione IT Müdürü Gökhan Zengin, “Cryptolocker virüsü ile ciddi bir sınav verdik. Saldırı, yetkili bir kullanıcı aracılığıyla yapıldı ve 47.000 dosyaya bulaşarak şifreledi. Uyguladığımız yedekleme prosedürleri sayesinde dosyalarımızın tamamı kurtarıldı fakat bu durum IT bölümünde ciddi bir iş yüküne neden oldu” diyor.

İstenilen koruma ve güvenliğin sağlanabilmesi adına yürütülen kapsamlı testler sonrasında, Kaspersky Lab’ın geniş yelpazedeki gelişmiş güvenlik özelliklerinin tamamından faydalanabilmek için “Kaspersky Endpoint Security for Business Advanced” ürününden belirten Gökhan Zengin, Kaspersky Lab’ın kapsamlı uç nokta güvenlik platformunu seçmelerinin nedenlerini şu şekilde sıralıyor: “Kullanıcıyı etkilemeden performansı gözlemlememizi sağlayan, bize korumayı uzaktan kurma ve yapılandırma imkanı veren kullanımı kolay yönetim konsolunu, sunduğu envanter yönetimini, raporlama kabiliyetini ve acil destek imkanlarını beğendik. Özellikle fidye yazılımlara karşı korumanın bütün testlerimizden başarılı bir şekilde geçmesi bizi oldukça olumlu etkiledi. Ayrıca, Kaspersky Lab çözümünün bütçemize uygun bir fiyatta çok katmanlı koruma ve yüksek performans sağlayabilmesi de kararımızda etkili oldu.”

Kaspersky Lab Türkiye Pazarlama Müdürü Sema Yıldız, sundukları çözümlere ilişkin olarak şunları söyledi: “Günümüzün dinamik ortamında, BT yöneticileri giderek artan çeşitli sayıda siber tehditle karşılaşıyorlar. Bu tehditler, miktarı artan kişisel cihazlara ve paylaşılan bilgiye eşlik ediyor. Bu iki faktör birlikte, ağdaki donanım ve yazılım kontrolünde ciddi zorluklar doğuruyor ve bu da ağı daha savunmasız hale getiriyor. Bu noktada, Collezione örneğinde olduğu gibi, sunduğumuz çözümlerle şirketlere ihtiyaçları olan korumayı sağlıyoruz.”

