Dell EMC Dijital Dönüşüme Odaklandı

Dell EMC Türkiye’de Dijital Dönüşüme Göre Rotasını Belirliyor

Dünya çapında dijital dönüşüme liderlik eden Dell EMC, Türkiye’deki CIO’ların dijital dönüşüm yolundaki zorlukları ve çözüm önerilerini açıklıyor.

Dell EMC’nin IDC ile birlikte yaptığı araştırmaya göre, Türkiye’de sektöründe lider her 4 kurumsal işletmesinden üçü, 2017 yılında dijital dönüşümü en önemli iş önceliklerinden biri olarak görüyor. Buna karşın CIO’ların önünde dijital dönüşümü gerçekleştirmelerini engelleyecek unsurlar bulunuyor. Dell EMC Türkiye Ülke Müdürü Sinan Dumlu, bu zorlukları şu şekilde özetliyor:

Yetişmiş iş gücü Araştırmaya katılan CIO’ların yüzde 88’i know-how ve teknik yetenek eksikliğinden yakınıyor. Türkiye’de teknik ve tecrübe anlamında yetişmiş eleman bulma sıkıntısının en önemli engel olduğunu belirtiyor.

Araştırmaya katılan CIO’ların yüzde 88’i know-how ve teknik yetenek eksikliğinden yakınıyor. Türkiye’de teknik ve tecrübe anlamında yetişmiş eleman bulma sıkıntısının en önemli engel olduğunu belirtiyor. Yeni teknolojilere gösterilen direnç Her iki CIO’dan biri çalışanların yeni teknolojilere karşı direnç gösterdiğini belirtiyor. Direnç gösteren çalışanlar BT ekiplerinden olmakla birlikte diğer departmanlardan da olabiliyor.

Her iki CIO’dan biri çalışanların yeni teknolojilere karşı direnç gösterdiğini belirtiyor. Direnç gösteren çalışanlar BT ekiplerinden olmakla birlikte diğer departmanlardan da olabiliyor. Yeni teknolojilerin kullanımının yetirince yaygınlaşmaması Bulut bilişim, büyük veri gibi teknolojilerin yaygın olmadığı için standart hale gelememesi ve sunulan çözümlerin sektörel derinliğe inememesi CIO’ların yüzde 38’i tarafından negatif etkenlerden biri olarak görülüyor.

Bulut bilişim, büyük veri gibi teknolojilerin yaygın olmadığı için standart hale gelememesi ve sunulan çözümlerin sektörel derinliğe inememesi CIO’ların yüzde 38’i tarafından negatif etkenlerden biri olarak görülüyor. Yasal yükümlülükler Özellikle düzenlemelerin yoğun olduğu bankacılık ve kamu gibi sektörlerde yeni nesil teknolojilerin adaptasyonu zorlaşıyor. Bu durum her dört CIO’dan birinin önündeki engellerden biri olarak göze çarpıyor.

Dell EMC yenilikçi ürünler, hizmetler ve çözümlerden oluşan eşsiz portföyü aracılığıyla iş ortaklarına geniş fırsatlar sunuyor. Dell EMC İş Ortağı Programı ile ortakların başarılı olması için özel destek ve programlar sağlıyor. Yeni program, Titanium, Platinum ve Gold kademelerinin yanı sıra Titanium kademesi içinde Titanium Black adında yeni bir statü seviyesinden oluşuyor.

@HandeArpaligil