Dell İlk HDR Masaüstü Monitör Modelini Tanıttı

Dell, UltraSharp UP2718Q modeki yeni HDR masaüstü modeli monitörünü tanıttı ve monitörün özellikleri göz kamaştırıcı gözüküyor.

Dell’in monitörü 27 inç büyüklüğünde ve 4K çözünürlüğe sahip. Ayrıca monitörde HDR10 standartında HDR desteği bulunuyor. Şirket her ne kadar daha önce 4K monitör çıkarmış olsa da UP2718Q, HDR özelliğine sahip ilk monitör.

Monitörün üzerinde HDMI, DisplayPort ve bir adet Mini DisplayPort bulunuyor. Ekranın parlalık değeri 1000 nit, çözünürlüğü ise 3840 x 2160. Ekran 23 Mayıs tarihinde 1.999$’dan satışa çıkacak.

HDR modelin yanında iki normal monitör daha çıkacak bu modellerde HDR özelliği bulunmayacak. Modellerden birisi 27 inç büyüklüğünde 4K çözünürlüğe sahip U2718Q modeli 699$, 1080p çözünürlüğe sahip 25 inç büyüklüğündeki U2518D ise 499$’dan satışa çıkacak. İki monitörde de Dell’in ince çerçeve özelliği olan InfinityEdge bulunuyor.