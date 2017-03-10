Dell Technologies IoT Ürünleriyle İddialı

Dell Technologies IoT Ekonomisini Yeni Ürünleri ile Dönüştürüyor

Dell Technologies, kullanıcılara esneklik ve bağlantı avantajları sunmanın yanında zorlu ortamlarda bile hizmet veren Dell Edge Gateway 3000 Serisini duyurdu.

3000 Serisi; endüstriyel otomasyon, enerji, ulaşım ve dijital yayınla birlikte, bilgilendirme alanlarındaki kullanım ve gömülü çözümler için özel olarak tasarlanmış üç benzersiz modelden oluşuyor. İşletmeler, 3000 Serisi Gateway ile fiziksel dünyadan gerçek zamanlı bilgi akışı sağlamak için ağın en ucundaki önemli verileri güvenli bir şekilde aktarıp, analiz edebilecekleri bir donanım ailesine kavuşuyor. Serinin kullanım alanları arasında;

Araçlar,

Frigofrik römorklar,

Çölde dahi yer alabilen petrol platformları,

Asansördeki dijital ekranlar,

Çatılardaki HVAC üniteleri gibi yerler de bulunuyor.

İşletmeler, hızlı ve akıllı kararlar verebilmek için ağlarındaki cihazlar tarafından üretilen büyük miktarda verinin daha hızlı ve gerçek zamanlı analiz edilmesini bekliyorlar. Ancak birçoğu için, tüm verileri ağın bir ucundan veri merkezi yakınındaki cihazlara taşımak çok pahalı bir seçenek.

Dell’in yeni ürün ailesi sayesinde, uç noktalarda hangi verilerin gerekli, hangi verilerin hangi konuyla ilgili olduğu belirlenebiliyor. Bununla birlikte hangi verilerin daha ileri analizler ve daha uzun süreli depolamaya ihtiyaç duyduğu, bant genişliği tasarrufu sağlamakla birlikte maliyet ile güvenlik endişelerini azaltma amacıyla veri merkezine ya da buluta geri gönderilmesinin gerektiğinin belirlenmesine de yardım ediyor. Dell; Edge Gateway’lerden güvenlik ve yönetilebilirlik çözümlerine, veri merkezi altyapısından bağlanabilirliğe kadar her şeyi kapsayan endüstriyel IoT çözümleri için uç noktadan merkeze, oradan da buluta kadar uzanan eksiksiz bir altyapı protföyü sunuyor.

Gateway 3000 Serisi, Edge Gateway 5000 Serisi ve Embedded Box PC 3000 ve 5000 Serisi Dell’in ödüllü IoT tabanlı donanım hattına katılıyor. Tüm çözümler, Temel Donanım Garantisi veya isteğe bağlı beş yıla kadar Dell ProSupport ve Dell Kurulum hizmetleri de dahil olmak üzere Dell’in uçtan uca destek hizmetlerinden yararlanıyor. Gateway 3000 Serisi’ndeki ProSupport; proaktif, otomatikleştirilmiş destek, ProSupport mühendislerine 24/7 erişim ve hızlı birim değiştirme ile kesintileri en aza indirgemek için Advanced Exchange içeriyor.

@HandeArpaligil