Destiny 2’nin Bilgisayar Versiyonunu Blizzard Dağıtacak

Bugün Bungie sürpriz bir açıklama yaparak Destiny 2’nin bilgisayar sürümünün sadece Blizzard’ın Battle.net platformunda olacağını duyurdu.

Destiny’nin devam versiyonu Destiny 2, Battle.net üzerinden satılan ilk Blizzard tarafından geliştirilmemiş oyun olacak. Battle.net’te şu anda sadece Blizzard tarafından geliştirilmiş olan Starcraft, World of Warcraft, Diablo, Overwatch, Heroes of the Storm ve Hearthstone yer alıyor.

Battle.net oldukça güvenilir ve çevrimiçi oyunlardaki kullanılabilirliğini uzun süre önce kanıtlamış bir platform. Diğer taraftan oyunun geliştirilmesi ve yönetilmesi hala Bungie’de olacak. Bu açıklama çok büyük bir sürpriz olmadı çünkü Blizzard Entertainment’ın sahibi olan Activision Blizzard’ın Bungie ile özel bir dağıtım anlaşması bulunuyor. Ubisoft’un Uplay ve EA Games’in Origin servisleri gibi Activision Blizzard’da kendi oyun platformunu hazırlıyor olabilir. Ancak şimdilik yapılan açıklamaya göre Battle.net’te Blizzard’ın sorumululu dışında olan tek oyun Destiny 2 olacak. Oyun 8 Haziran tarihinde Xbox One, PlayStation 4 ve PC için indirilebilir olacak.