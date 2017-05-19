Destiny 2’nin İlk Oynanış Videosu Yayınlandı

Bungie bugün çok sevilen oyunu Destiny’nin devamı Destiny 2’ye ait ilk oynanış videosunu Los Angeles’ta düzenlenen etkinlikte yayınladı.

Destiny 2’nin 8 Eylül 2017 tarihinde satışa çıkması bekleniyor. Oyun genel olarak ilk oyun gibi olacak. Ancak oyuncu bu sefer uzaylı işgali altındaki Last City’i geri almaya ve Traveler’ı geri almaya çalışacak.

Oyuncuların ilk oyunda sahip oldukları eşyalar aktarılamayacak çünkü bunlar Cabal türü tarafından yok edildi ancak karakterler ikinci oyuna devam edecek. Yeni oyun bilgisayara Destiny serisinden gelecek ilk oyun olacak. Bungie’nin bunu nasıl yapacağı ve oyunu hangi yapı ile sunacağı henüz bilmiyor. İlk oyunun yaklaşık üç yıllık geliştirme sürecinden sonra herhalde Bungie bir şeyler öğrenmiştir.