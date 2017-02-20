Devir Kablosuz Teknoloji Devri

ZigBee Kablosuz Teknoloji Çözümleri

Legrand Grubu, ZigBee Radyo Teknolojisi ile yeni ve renovasyon çalışması gören yapılar için duvarlara zarar vermeyen kablosuz teknoloji çözümleri sunuyor.

2.4 GHz frekansında vericilerin ve alıcıların kullanıldığı ZigBee, tek bir noktada 65 binden fazla adresleme sağlayarak birçok cihazın aynı anda sistemde bağlı kalmasına yardımcı oluyor.

Legrand Grubu, ZigBee Radyo Teknolojisi ile yaşam alanlarındaki duvarlara zarar vermeden kablosuz teknoloji çözümleri sunuyor. 2.4 GHz frekansında vericilerin ve alıcıların kullanıldığı ZigBee, cihazlar üzerinden çift yönlü iletişim kurabilme özelliğiyle iletişim sürekliliğini devam ettiriyor.

Aydınlatma, panjur sistemleri ve teknik alarmların kontrolünün sağlanmasına yardımcı olan ZigBee Teknolojisi, geçit cihazları (gateway) sayesinde kablolu sistemlere de rahatlıkla entegre olabiliyor. Tek bir noktada 65 binden fazla adresleme sağlayarak birçok cihazın aynı anda sisteme bağlı kalmasına yardımcı olan ZigBee; iki yollu (bidirectional) yapısı sayesinde iletişim ağında herhangi bir kopukluk olduğunda, bağlı olan diğer cihazlar üzerinden birden fazla iletişim yolu kurarak süreklilik ve güvenlik sağlıyor. ZigBee, yeni ve aynı zamanda eski yapılarda da kolaylıkla kablolu sistemlere uyum sağlıyor.

Programlanması diğer sistemlere göre çok daha basit olan ZigBee Radyo Teknolojisi’nin yazılımında bulunan ‘Bas ve Öğren’ (Push & Learn) ile oluşturulan aynı network içinde tüm ilgili cihazlar eşleştirilebiliy or. ZigBee sayesinde sadece iki tuş ile tüm sistemi hızlı ve kolay bir şekilde devreye alan Legrand Grubu; MyHOME Otomasyon Sistemi’ne entegre olarak kullanılan ZigBee teknolojili ürünlerinde aydınlatma (aç/kapat, seviye kontrollü dim) otomasyonlarını sağlayabiliyor. Livinglight, Axolute ve Celest çerçeveleriyle de rahatlıkla uyum sağlayan ZigBee, aynı zamanda IOS ve Android işletim sistemine sahip cihazlar üzerinden uzaktan erişim sağlayarak yaşam alanlarını dünyanın her yerinden kontrol edebilme imkanı veriyor.

@HandeArpaligil