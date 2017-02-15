Dijital Dönüşüm İçin Bilişim Teknolojileri

Microsoft Ankara Zirvesi’nde konu dijital dönüşüm

Bugün gerçekleşen Microsoft Ankara Zirvesi’nde, kamuda dijital dönüşüm konusunu tetikleyecek bilişim teknolojileri çözümleri ele alındı.

Siber güvenlik, inovasyon, yapay zeka, nesnelerin interneti ve bulut bilişim gibi konuların mercek altına alınıp, teknolojik gelişmelerin paylaşıldığı Microsoft Ankara Zirvesi, 1000’in üzerinde bilişim profesyonelini bir araya getirdi. Ev sahipliğini Microsoft Türkiye Genel Müdürü Murat Kansu yaptığı zirveye, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Dr. Faruk Özlü konuşmacı olarak katıldı. Ankara JW Marriot Otel’de düzenlenen etkinlikte Microsoft Ortadoğu ve Afrika Başkanı Ali Faramawy’nin yanı sıra, Kamu Sektöründen Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Levent Erkan, Microsoft Türkiye CTO’su Onur Koç ve Microsoft Yazılım Geliştirme Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Cavit Yantaç sunumlar eşliğinde kamunun dijital dönüşümünü ele aldı.

Etkinliğe katılımından dolayı Microsoft Türkiye Genel Müdürü tarafından plaket takdim edilen T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Dr. Faruk Özlü, Microsoft’un artırılmış gerçeklik cihazı Hololens’i de deneyimledi. Hololens için “havaya yazı yazmak gibi” yorumunda bulunan Özlü, Microsoft Türkiye Genel Müdürü Murat Kansu’dan bilgi aldı.

Konuşmasında sürdürülebilir ekonomi ve toplumsal refah için toplumların sürekli gelişmesi ve yenilik yaratması gerekliliğine değinen Microsoft Türkiye Genel Müdürü Murat Kansu, “Dijital dönüşüm bugün hayatımızda kaçınılmaz bir gerçek. Microsoft CEO’su Satya Nadella’nın da söylediği gibi artık her şirket bir yazılım şirketi ” dedi. Kansu sözlerine şöyle devam etti:

“Türkiye, Dünya Ekonomi Forumu’nun 2016 Küresel Rekabet Raporu’na göre 140 ülke içerisinde 51’inci sırada. 2023 hedefleri doğrultusunda Türkiye’nin en büyük 10 ekonomisi arasında yer alması hedefleniyor. Bu misyona ulaşmamız için inovasyon ve AR-GE’ye odaklanmamız gerekiyor. İnovasyonda 2014’te 56, 2015’te 60’ıncı sırada yer almamız, bu alanda ne yazık ki eksiklerimiz olduğunu gösteriyor.

Dünya Ekonomik Forumu’nun araştırmalarına göre, 2020’ye kadar 4,5 milyon kişi işlerini robotlara devredecek. Bu noktada bizim için çok kıymetli bir çalışma başlattık. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın desteği ile meslek okullarında Türkçe Nesnelerin Interneti (IoT) eğitimlerinin verilmesi, bu alanda eğitmenlerin ve öğrencilerin yetişmesi için çalışmalara başladık. Bu işbirliğinin ekonomiye ivme kazandırmasını bekliyoruz.”

Yapay zekayı herkesin kullanabileceği bir teknoloji haline getirmek istiyoruz. Üretim, finans, tekstil, otomotiv ve kamu sektörlerine odaklanıp, her sektörden en az bir global başarı hikayesi çıkaracağız. Eğitimde öğrencilerin bu alanda yetiştirirken, start-up’lar arasında da yapay zeka projelerine destek olacağız.

Microsoft olarak akıllı bulut platformumuza yatırım yapmaya ve bu alanda büyümeye devam edeceğiz. Bugün Microsoft bulut bilişim çözümlerimizle 141 ülkede, 5 kıtada 24 veri merkezi ile 1 milyardan fazla kullanıcıya ve 20 milyondan fazla şirkete hizmet veriyoruz. Türkiye’de de gerek kamu gerekse özel sektörde başarılı bulut projelerini hayata geçirmeye devam edeceğiz

@HandeArpaligil