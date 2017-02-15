Dijital Hayatta Nasıl Korunabiliriz?

Fiziksel ve dijital güvenliğin benzer yanı büyük şehirlerdeki tehditlerin sayısıdır aslında. Özellikle dijital hayatta korunma yöntemlerini bilmeliyiz.

İnsanlar hayatlarını kolaylaştıran çeşitli teknolojiler kullanıyor. Ancak aynı zamanda, kalabalık bir mekanda cep telefonunu çaldırmaktan tutun, kullanılan tüm cihazları dijital olarak güvene almaya kadar, haberdar olmaları gereken ve bazı önlem almalarını gerektiren risklerin sayısını da artırıyorlar. Buna sadece bilgisayarlar dahil değil; akıllı telefonların, tabletlerin ve hatta akıllı televizyonların veya bebek monitörlerinin varsayılan şifrelerini değiştirmek de artık farkında olunması gereken güvenlik tedbirleri arasında çoktan yerini aldı.

Günümüzde birçok kullanıcı siber tehditlerle karşılaştıktan sonra bile onları hafife alabiliyor. 2016 Kaspersky Lab Tüketici Güvenliği Riskleri Anketi’ne göre, Türkiye’deki kullanıcıların üçte birinden fazlası (%35) siber suç tuzaklarına kurban düşerken, aynı zamanda sadece beşte biri (%23) an itibarıyla herhangi çevrimiçi bir tehditle karşı karşıya olduğunu düşünüyor.

Bu zararlı dosyalar ve siber suçlular tarafından kullanılan diğer hileler, insanların çevrimiçi ortamda kalmasını zorlaştırıyor. Bunun çözümü, Kaspersky Total Security çoklu cihaz gibi kapsamlı bir siber güvenlik yazılımı kullanmanın yanı sıra en azından bir takım temel siber güvenlik prensipleri hakkında bilgi edinmek olabilir:

Bilmediğiniz kişilerin mesajlarındaki bağlantıları takip etmeyin veya dosyaları açmayın.

Bir arkadaşınızın veya bir kişinin e-posta, mesajlaşma veya sosyal medya aracılığıyla gönderdiği bir bağlantı hakkında şüpheleriniz varsa, gönderenlerin gerçekten onlar olduğundan emin olmak için onlarla birlikte kontrol edin çünkü başkaları onların hesaplarına erişim sağlamış olabilir.

Kişisel verilerinizi veya gizli bilgilerinizi birisine gönderirken, o kişinin gerçekten olduğunu iddia ettiği kişi olduğundan emin olun.

Kişisel verilerinizi bir yere girmeden önce URL adresinin doğruluğunu kontrol edin. Web sitesinin adresinin fazladan harf veya simge içermediğinden emin olun. Bu, siber suçlular tarafından dikkatsiz kullanıcıları yakalamak için tercih edilen bir hiledir. Şifreleri girerken, güvenli bir https bağlantısı olup olmadığını kontrol edin. Sitenin adresi HTTP:// yerine HTTPS:// ile başlamalıdır.

Güçlü karmaşık şifreler kullanın; hesaplarınızın ve hizmetlerinizin her biri için farklı bir şifre kullanın. Farklı şifreleri oluşturmak ve hatırlamak için sayısız hafıza tekniğini veya tüm şifrelerinizi güvende tutan kullanışlı bir ürün olarak Kaspersky Password Manager gibi çözümleri kullanabilirsiniz.

Yalnızca yasal yazılımları (veya açık kaynaklı güvenli yazılımlar) kullanın. Bu yazılımlar PC’nizin istikrarlı performansını garanti etmeli ve verilerinizi güvende tutmalı. Yazılımınızı düzenli olarak güncelleyin; kullanmadığınız programları kaldırın.

PC, akıllı telefon ve tabletinizde kapsamlı bir siber güvenlik çözümü kullanın ve düzenli olarak güncelleyin. Örneğin Kaspersky Internet Security – çoklu cihaz 2017, kullanıcıları kötü amaçlı yazılımlara, tehlikeli sitelere, çevrimiçi izlemeye, dolandırıcılık ve para hırsızlığına karşı koruyan, bütün aile için sağlam bir güvenlik çözümüdür.

@HandeArpaligil