Discover Genç Yetenek Programına İnanılmaz İlgi

VODAFONE DISCOVER PROGRAMINA REKOR SAYIDA BAŞVURU!

Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, “Discover Genç Yetenek Programı” ile yüksek potansiyele sahip gençleri Vodafone’a kazandırmaya devam ediyor. Gelecek neslin liderlerini yetiştirme hedefiyle 2008 yılından bu yana yürütülen program kapsamında bu yıl rekor başvuru alındı. Geçen yıl 7 bin 100 kişinin başvurduğu Discover Genç Yetenek Programı’na bu yılki başvuru sayısı, yüzde 100’ün üzerinde artışla 16 bin 268 oldu. Nisan’da yapılacak değerlendirmenin ardından belirlenecek 42 genç, Temmuz itibariyle Vodafone’da çalışmaya başlayacak.

Vodafone Türkiye’nin yetenek havuzunu kendi alanında en iyi gençlerle genişletmeyi amaçlayan “Discover Genç Yetenek Programı” ile yeni mezunlara Vodafone’da hem tam zamanlı çalışma hem de farklı iş kollarını deneyimleme imkanı sağlanıyor. Üniversite 4. sınıf öğrencileri ve en fazla bir yıl tam zamanlı iş tecrübesi bulunan yeni mezunların katılabildiği programda adaylar, pek çok eğitim-gelişim programları ile desteklenirken, Vodafone’un lokal ve global kariyer olanaklarından da faydalanıyor.

Genç yetenekler, henüz Vodafone’da çalışmaya başlamadan önce bile gelişim fırsatları ile tanıştırılıyor. Orta ve üst kademe yöneticilerden aldıkları mentorluk sayesinde teknolojiyi, telekomünikasyon sektörünü ve şirket organizasyonunu yakından tanımaları sağlanıyor. 3 hafta süren ve ağırlıklı dijital deneyim ile zenginleştirilmiş oryantasyon programının ardından 6 aylık dönemler boyunca enerjik, dinamik ve üretken bir atmosferde 2 farklı rolde rotasyonlu çalışan adaylar, Vodafone mağazalarında satış danışmanlığından çağrı merkezinde müşteri temsilciliğine, tüm müşteri temas noktalarında uçtan uca tecrübe ediniyorlar.

2 yıl süresince Vodafone Türkiye’de çalışmalarını takiben tercih eden ve değerlendirme merkezinde başarılı olan Discover’lar, “Global Columbus Programı” ile Vodafone’un faaliyet gösterdiği farklı bir ülkede 2 yıl süreyle çalışma olanağı buluyorlar. Bu sürenin sonunda Vodafone Türkiye’nin ya da herhangi bir Vodafone ülkesinin sunacağı yeni kariyer olanaklarından da faydalanabiliyorlar.

Yurt dışı çalışma olanakları sadece Columbus Programı ile de sınırlı kalmıyor. Tüm Vodafone çalışanları gibi, Discover’lar da Vodafone Türkiye’de ilk 1,5 senelik çalışma sürelerini tamamladıktan sonra farklı Vodafone ülkelerindeki çalışma olanaklarını değerlendirebiliyor ya da ortalama 3 ay süren proje bazlı kısa dönemli çalışma imkanlarından da faydalanabiliyorlar.

Vodafone Türkiye’nin 2008 yılında başlattığı “Discover Genç Yetenek Programı” kapsamında şirket bünyesinde 150 genç yetenek aktif olarak çalışıyor.