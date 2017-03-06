Discover Samsung ile Genç Yetenek Avı

“Discover Samsung” Genç Yetenek İşe Alım Programı başladı!

Samsung, geleceğin liderleri olacak genç yetenekleri bünyesine katmak için sürdürdüğü işe alım programı “Discover Samsung” 2017 sürecini başlattı. Samsung Electronics, gençlere iş hayatına başlangıçta hayat boyu eşlik edecek unutulmaz bir keşif yolculuğu için kapılarını açıyor. “Dünyaya ilham ver, geleceği oluştur” vizyonuyla, faaliyet gösterdiği birçok alanda liderliğini sürdüren Samsung, bu yetenekleri bünyesine katmak için ilki 2015 yılında gerçekleşen işe alım programı “Discover Samsung”un 2017 sürecini başlatıyor. “Discover Samsung” ile kariyerine ilk ve en önemli adımı atacak yetenekleri, unutulmaz bir deneyim ve Samsung’da hayatının işi bekliyor.

21 Mart 2017 tarihine kadar başvuruların alınacağı programa, üniversitelerin 4. sınıfında okuyan ve 2017 yılı Haziran döneminde mezun olabilecek adaylar başvuru yapabilecek. Programa www.discoversamsung. net linkinden başvuru yapan genç yetenekler, online ortamda katılacakları sınavlar ile ilk aşamayı tamamlayacaklar. İkinci aşamada Samsung’u tanıyıp yöneticilerle tanışacakları bir gün geçiren yetenekler, bir sonraki aşamada Samsung yöneticileri mentörlüğünde projelerini geliştirecekler. Finalde ise projelerini Samsung üst düzey yöneticilerine sunacak olan gençler, ödül olarak Samsung’da işe başlama şansı yakalayacaklar.

Samsung Electronics İnsan Kaynakları Direktörü Meriç Tunç, programın genç yeteneklere iş hayatına başlarken ihtiyaç duydukları rehberliği, deneyimi ve ilhamı sunduğunu belirtiyor ve ekliyor: “Samsung Electronics olarak, “Discover Samsung’ ile gençleri iş hayatına başlangıçta hayat boyu eşlik edecek unutulmaz bir keşif yolculuğuna davet ediyoruz. Geleceği tasarlamak ve ilham vermek, tutku ile çok çalışmayı gerektiriyor. ‘Discover Samsung’ programını bu cesarete ve yeteneğe sahip genç yetenekler için tasarladık.”

@HandeArpaligil