Dokunmatik Ekranlı Yeni Nesil Xerox’lar

Xerox’un yurt dışında büyük ses getiren ve merakla beklenen yeni ofis ürünleri

Xerox, küçük ve orta ölçekli ofislere yönelik dokunmatik ekranlı çok fonksiyonlu yeni ofis cihazları VersaLink C405 ve B405’i Türkiye’de kullanıma sunuyor. Yeni nesil Xerox ofis ürünleri, neredeyse küçük bir tablet cihazı büyüklüğündeki dokunmatik ekranları ile ofisten bağımsız mobil çalışmayı destekliyor, tablet ve akıllı telefonlarla uzaktan iletişim kuruyor. Kablosuz baskı, dosya transferi, harici belleğe veya buluta tarama, harici bellekten ve buluttan baskı, faks, kağıttan e-posta gönderimi, NFC gibi son teknoloji özellikleriyle ofislerin verimliliğini ve iş yapma hızını hiç olmadığı kadar artırıyor.

Xerox VersaLink C405 ve B405, tablet benzeri dokunmatik ekranlı arayüzü ile kullanıcılara büyük kolaylık sağlıyor. Tarama ön izlemesi yapma, kolayca doküman düzenleme ve iş akışlarını tamamen kişiselleştirme imkanı sunan geniş dokunmatik ekranı ile ofisler iş süreçlerini daha verimli ve kolay yönetebiliyor. Kullanıcıların çeşitli Xerox ve iş ortağı uygulamalarına kolayca erişebilmesi için ofis cihazının kullanıcı arayüzüne önceden yüklenmiş olarak gelen Xerox Uygulama Galerisi (Xerox App Gallery) sayesinde kullanıcılar istediği uygulamayı cihazlarına yükleyebiliyor ya da kendi uygulamalarını, iş süreçlerini sistem hafızasına yükleyip, dokunmatik ekran üzerinden yönetebiliyor.

Xerox VersaLink C405 ürününün Wi-Fi Direct ve Yakın Alan İletişimi özellikleri ile akıllı telefon ve tablet cihazlar üzerinden istenilen yer ve zamanda güvenli ve doğrudan baskı alımı yapılabiliyor. Apple AirPrint, Google Cloud Print, Xerox Print Service Plug-In for Android ve Mopria özellikleri ise farklı marka mobil cihazlardan sorunsuz baskı alımı sağlıyor.

Renkli baskı almak isteyen ofislere Xerox VersaLink C405; siyah beyaz baskı almak isteyen ofisler için Xerox VersaLink B405 modeli sunuluyor. Diğer tüm özellikleri hemen hemen benzer olan bu iki yeni Xerox ürünü ofis iş süreçlerine ve iş akışlarına göre kurgulanabiliyor . Hızlı, kesintisiz ve yeni nesil akıllı cihazlar ve mobil çalışma biçimleriyle uyumlu çalışmak isteyen ofisler için geliştirilen Xerox VersaLink C405 ve B405, rekabette farklılaşmak ve bir adım öne çıkmak isteyen işletmelerin ihtiyaçlarına sıra dışı çözümler sunuyor.

@HandeArpaligil