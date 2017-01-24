Dönüşün Muhteşem Oldu Nokia

İşte şimdi oldu Nokia

Bir dönem Türkiye pazarını da domine eden Nokia geri döneceğiyle herkesi merakta bırakmıştı ve beklenen oldu Nokia muhteşem bir geri dönüş planladı. Hatta bu dönüşüyle bir rekora imza attı ve Nokia 6 modeli 60 saniye içinde tüm stoklarını eritti.

Böyle kısa bir sürede stokları tükenince bir çok Nokiasever de yeni modeli satın alamadı ama tüm umutlar tükenmiş değil. Nokia 6 akıllı telefonu 26 Ocak perşembe günü yeniden satışa çıkacak ve yine çok hızlı bir şekilde ürünün stoklarının bitmesi beklenirken rakiplerinin aksine Nokia bu yoğun talebe rağmen perşembe günü de aynı fiyattan Nokia 6’yı satmaya karar vermiş. Bunca zaman sektörden uzak kalan Nokia bu ilgiyi fırsat olarak görmemesi takdir edilirken fiyat etiketi 246 dolar olacak.

Nokia 6 akıllı telefonuna 1 milyon adet talep olmasına rağmen 10 bin adet satışa sunulduğu için 60 saniyede tüm ürünler satılmış. Perşembe günü de bu rakama yakın bir talep olması tahmin ediliyor ama stokların adeti henüz bilinmiyor. Satışa sunulacak ürün adedi her ne olursa olsun yine bir rekor bekleniyor. Eğer siz de Nokia 6 modeline sahip olmak istiyorsanız 26 Ocak günü hızlı olmalısınız.

Nokia 6 modelinin 5.5″ FullHD bir ekrana, Qualcomm Snapdragon 430 işlemci ve 4GB RAM ile 64GB dahili hafızaya sahip olduğunu belirtelim. Doğrudan Nougat işletim sistemiyle çıkan Nokia 6 8 ve 16MP kameralarıyla dikkat çekiyor.

@HandeArpaligil