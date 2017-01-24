Drone ile Kesintilere Müdahale

Drone’lar elektrik kesintilere karşı çalışacak

Ağır kış şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle yaşanan elektrik kesintilere insansız hava araçlarıyla (Drone) havadan müdahale edilecek. Bu haberin en güzel kısmı ise bu olayın ülkemizde ve en hızlı şekilde gerçekleşecek olması.

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin (SEDAŞ) üniversiteler ile yaptığı işbirliği ile geliştirilen EPDK tarafından onaylanan proje hayata geçtiğinde, elektrik kesintisinin büyük kısmını oluşturan ve buz yükü adı verilen iletim hatlarının donması gibi arızalara multicopter ya da drone adı verilen insansız hava araçları ile müdahale edilecek. Arıza tespiti de yapacak olan dronelar buz yükü oluşan elektrik hatlarına solüsyon püskürterek buzların çözülmesini sağlayacak.

“Buz yükü” diye adlandırılan bu kütleler, iletkenlerde oluşan devasa ağırlıklarıyla, dinamik ve statik etki yaratarak iletkenleri kopartıp, izolatörleri yerinden sökebiliyor, direkler üzerinde yıkıcı etki yaratabiliyor. SEDAŞ tarafından gerçekleştirilen “Proje Fikri Yarışmasında” birinci olan ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencisi Volkan Ulutaş’a ödül kazandıran proje, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ile Düzce Üniversitesi akademisyenlerinin de katıldığı lansmanda kamuoyu ile paylaştı. Prototip droneların geliştirilerek elektrik dağıtım sektöründe kullanımı, arızalardan kaynaklı enerji kesinti sürelerini de azaltacak. SEDAŞ’ın AR-GE projesi büyük bir ilgi ile karşılanırken, geliştirilecek prototip droneların elektik dağıtım şirketlerinde enerji adamlarının vaz geçilmez iş araçlarından biri olacağı düşünülüyor.