Dünya Down Sendromu Günü Düşler Mutfağında Kutlandı

Vodafone, Dünya Down Sendromu gününde Düşler Mutfağında ağırladı

Türkiye Vodafone Vakfı’nın AYDER işbirliğiyle hayata geçirdiği Düşler Mutfağı’nın öğrencileri, Dünya Down Sendromu Gününde Vodafone’a konuk oldu. Vodafone çalışanlarıyla bir araya gelen öğrenciler, kendi ürettikleri kurabiyeleri sattı.

Daha iyi bir gelecek için iletişim teknolojileriyle Türkiye’de herkese ilham vermeyi hedefleyen Vodafone, 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü’nde engel tanımayan gençleri Vodafone Maslak Plaza’da ağırladı. Türkiye Vodafone Vakfı’nın 9 yıl önce Alternatif Yaşam Derneği (AYDER) işbirliğiyle hayata geçirdiği “Düşler Akademisi” projesi kapsamında kurulan Düşler Mutfağı’nın marifetli öğrencileri, plazanın giriş katında açılan standda ve gün boyunca Vodafone Gönüllüleri eşliğinde katlarda dolaşarak, kendi ürettikleri kurabiyeleri sattı. Öğrenciler, Vodafone çalışanlarıyla keyifli bir gün geçirdi ve bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Türkiye Vodafone Vakfı, Alternatif Yaşam Derneği ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ortaklığında hayata geçirilen “Düşler Akademisi” projesi ile fiziksel ve/veya psikolojik çeşitli engelleri bulunan ya da maddi yetersizliklerinden dolayı toplumsal dışlanmaya maruz kalan dezavantajlı gençlere sanat yoluyla kendilerini ifade etmeleri, yeni fikirler üretmeleri, aktif ve üretken bireyler olarak toplumda yer almaları için fırsatlar sunuluyor. Bu kapsamda, başta tiyatro, dans, resim, enstrüman eğitimi, fotoğrafçılık branşlarında sanat atölyeleri olmak üzere, iş hayatına hazırlık, iletişim becerileri, bireysel koçluk gibi kişisel gelişim atölyeleri düzenleniyor. “Düşler Akademisi”nde 220 down sendromlu öğrenci bulunuyor.

@HandeArpaligil