Dünya Kadınlar Gününde Canlı Yayın Etkinliği

Facebook’taki Canlı Yayın Etkinliği hangi amaç için?

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamaları kapsamında, dünyanın dört bir yanındaki sivil toplum kuruluşları, kadın işletme sahipleri, girişimciler ve liderler, 24 aralıksız saat boyunca Facebook’ta canlı yayına geçerek iş dünyasındaki kadınları konuştu ve tüm dünya ile bilgi ve fikirlerini paylaştı. Bir günlük Facebook canlı yayın etkinliği, Facebook’un tüm dünyadaki kadın girişimcileri ve kadınların işletmelerini desteklemeyi ve güçlendirmek içindi. Bu amaç için #SheMeansBusiness programı düzenlendi.

Bu küresel yolculuğun Türkiye ayağında Facebook Türkiye Ülke Direktörü Derya Matraş, Trendyol’un kurucusu ve CEO’su Demet Mutlu, Nil Karaibrahimgil ve Aras Kargo CEO’su ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Evrim Aras ile canlı yayında röportaj gerçekleştirdi. Kadınların iş dünyasına katılımının önemini kişisel kariyerlerinin dönüm noktaları ve karşılarına çıkan zorluklar üzerinden değerlendiren Matraş, Karaibrahimgil, Mutlu ve Aras, dünyanın daha dengeli ve mutlu bir hale gelmesi ve küresel ekonominin güçlendirilmesi için kadınların hayati bir rol oynadığının altını çizdi.

Kadınların iş yaşamına katılımının önemine ve Facebook’un bu konudaki misyonuna değinen Derya Matraş, “Facebook’ta bugün 65 milyon sayfa bulunuyor ve bu sayfaların yüzde 40’ını, kadınlara ait şirketlerin sayfaları oluşturuyor. Biz, Facebook olarak güçlü toplumlar yaratma misyonunda kadının rolünün hayati bir öneme sahip olduğuna inanıyoruz” dedi.

İş dünyasında kadın temsilinin daha fazla olduğu toplumların daha başarılı olduğunun altını çizen Evrim Aras ise, “İş dünyasında cinsiyet eşitliğinin dengelenmesi için sadece kadınların mücadele etmesi yeterli değil. Global üretimin yüzde 60’ı kadınlar tarafından yapılırken, gelirin sadece yüzde 10’u kadınlara kalıyor. Bu noktada gerekli kotaların ve bilincin oluşturulması için iş dünyasına büyük rol düşüyor” dedi.

Teknolojinin kadınlar ve kadın girişimcilerin hayatlarını nasıl dönüştürdüğü üzerine konuşan Demet Mutlu ise pek çok teknoloji platformunun kadın kullanım oranının erkeklere oranla daha yüksek olduğunu; fakat teknoloji geliştirme konusunda kadınların geride kaldıklarını belirterek “Kadınların teknoloji sektörüne katılımı konusunda en büyük engeli biz kadınlar oluşturuyoruz. Teknoloji ve girişimcilik sektörü deneme-yanılma üzerine kurulu; biz kadınlar ise hata yapmamaya ve mükemmel olmaya çalışıyoruz. Bu zihniyetten sıyrılmalı, cesaretli olmalı ve hata yapmaktan korkmamalıyız. Kadın isterse hayallerindeki her şeyi gerçekleştirebilir, hedeflerine ulaşabilir” dedi. Konuyla ilgili Nil Karaibrahimgil ise “Teknoloji, müzik dünyasındaki oyunu tamamen değiştirdi; biz de buna ayak uydurmalı ve sistemin ağırlığını üzerimizden atmalıyız” dedi. Karaibrahimgil, kariyerlerinin başında olan genç kadınlara “kendiniz olun, cesaretli olun ve içinizden geleni yapın. İçinizdeki o sese kulak verin; onun feneri ile ilerleyin. O ses sizi doğru ve özgün bir yola götürecektir” tavsiyesini verdi.

@HandeArpaligil