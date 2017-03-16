Dünya’nın En Etik Şirketlerinden Biri

Brightstar Dünyanın En Etik Şirketleri Arasında Yerini Aldı

Etik konusunu dönem dönem gündemin en önemli konularından biri olurken etik şirket sıfatına sahip olabilmek her zaman çok değerli. Brightstar, 52 sektör ve 19 ülkeden 124 şirketi temsil eden “2017’nin En Etik Şirketleri” listesinde, telekomünikasyon sektörünün en etik üç temsilcisinden biri oldu.

Kablosuz cihaz sektörünün yenilikçi dünya lideri Brightstar, etik ticari teamül standartlarını tanımlama ve geliştirme konusunda global bir lider olan Ethisphere Enstitüsü tarafından, dünya çapında 52 endüstrinin titizlikle değerlendirildiği 2017’nin En Etik Şirketleri listesine bu yıl ilk kez girerek, telekomünikasyon sektörünün en etik 3 temsilcisinden biri seçildi.

Brightstar; Ethisphere’in 11 yıldır kurumsal yönetim, risk, sürdürülebilirlik, sosyal sorumluluk, esneklik ve etik gibi kriterleri en çok karşılayan şirketleri onurlandırdığı değerlendirmede, bu yıl ilk kez yer aldı. 52 sektör ve 19 ülkeden 124 şirketi temsil eden listede, Brightstar telekomünikasyon sektörünün en etik üç şirketinden biri oldu.

Ödülü değerlendiren Brightstar Türkiye Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölge Genel Müdürü Ela Çubukçu; “Böylesine onur verici bir unvana layık olmaktan dolayı gururluyuz. Şirket olarak etik standartlara olan bağlılığımızın kanıtı olan bu ödülde, tüm dünyada her gün etik uygulamalar sergileyerek rekabette fark yaratmamıza imkân veren tüm Brightstar çalışanlarının ve iş ortaklarının emeği var. Bu unvanı korumak için etik prensiplerimizden ödün vermeden çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

@HandeArpaligil