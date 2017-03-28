Dünya’nın En Gelişmiş Kablosuz Kulakiçi Kulaklığı n11’de

Teknolojik olarak dünyanın en gelişmiş kablosuz kulak içi kulaklığı Jabra Elite Sport ilk kez n11.com’da

Jabra, üstün ses, güçlü pil ömrü ve gelişmiş kişiselleştirilmiş fitness analiz özellikleriyle tamamen kablosuz kulak içi kulaklığı Elite Sport’u duyurdu. Jabra Elite Sport, e-ticaret siteleri arasında ilk kez n11.com’da satışa çıktı.

Ses mühendisliği konusunda uzman Jabra, kendi deyimleriyle “teknolojik olarak dünyanın en gelişmiş sportif kulaklığını” piyasaya sürdü. Teknolojinin gediği son noktayı temsil eden ve gerçek anlamda kablosuz özgürlük sağlayan Jabra Elite Sport kablosuz kulaklık, Jabra’nın resmi dağıtıcısı tarafından ilk kez n11.com’da satışa sunuldu.

Tek şarjda 3 saat müzik dinleme süresi sunan kulaklığın ikinci bataryası ise 6 saate kadar enerji sağlayabiliyor. Tıbbi özellikli ses ekipmanları üreten ReSound ile birlikte çalışan Jabra, teknoloji, konfor ve ses kalitesi bakımından çıtayı en üst seviyeye çıkarıyor. Android ve iOS destekli bir aplikasyona sahip kablosuz kulaklık, bu sayede kullanıcısına kalp ritmini gösterebiliyor ve spor sırasında yönlendirmelerde bulunabiliyor. Suya dayanıklı yapısıyla terlemelerden etkilenmeyen aynı zamanda ortaya çıkabilecek hasarlara karşı da 3 yıl distribütör garantili olan Jabra Elite Sport, 1.099 TL fiyatıyla ilk kez n11.com’da satışta. Eğer sizin de tercihiniz kablosuz kulak içi tipi kulaklıklar ise o zaman Jabra’nın Elite Spor modeli tam size göre.

@HandeArpaligil