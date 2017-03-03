Dünya’nın En Yüksek Kapasiteli USB Flash Belleği Türkiye’de!

Kingston Digital tarafından üretilen dünyanın en yüksek kapasiteli USB flash belleği DataTraveler® Ultimate GT Türkiye’de satışa sunuldu.

Kingston Technology Company Inc.’in flash bellek iştiraki ve dünyanın bellek ürünleri alanındaki bağımsız lideri Kingston Digital, dünyanın en yüksek kapasiteli flash belleği ve CES 2017 fuarında en çok merak uyandıran mobil depolama cihazı olan DataTraveler Ultimate Generation Terabyte’ı (DTUGT) Türkiye’de satışa sundu. DataTraveler Ultimate GT, 2TB’a kadar depolama alanı ve USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0) performansı sunuyor.

DTUGT, dünyanın en saygın teknolojik donanım haberleri sitesi olan Tom’s Hardware tarafından “CES 2017 Best In Show” (Gösterinin En İyisi) ödülüyle onurlandırıldı. DataTraveler Ultimate GT, üst seviye bir tasarımın içerisinde üstün kalite sunmasının yanında, darbelere karşı dayanıklı olması amacıyla çinko alaşımlı metal bir gövde içerisinde barınıyor. Teknoloji meraklıları ve yüksek kapasite ihtiyacı duyan profesyonel kullanıcılar, artık 2TB’lık bir sürücü içerisinde 70 saatlik 4K kalitesinde videoya kadar veri dahil olmak üzere, küçük bir alanda büyük miktarda veri saklayabilecek.

Kingston Flash Bellek Ürünleri Müdürü Jean Wong, konuyla ilgili olarak, “Sürekli büyüyüp gelişen dijital dünyada müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için her zaman yeni ve daha iyi depolama çözümleri yaratmak üzere çalışıyoruz. DataTraveler Ultimate GT ile kullanıcılar artık mobil veri saklama ihtiyaçlarının sınırlarını zorlayabilecek ve video, fotoğraf veya dosyalarını saklamak için küçük bir alanda fazlasıyla yere sahip olacaklar.” dedi. DataTraveler Ultimate GT, 5 yıl garanti, ücretsiz teknik destek ve efsanevi Kingston güvenilirliğini beraberinde getiriyor.

@HandeArpaligil