Dünyanın En Sade Cep Telefonu Light Phone

Akıllı telefonlar günümüzde neredeyse her işimize yarıyor ancak artık onlara telefon demek biraz zor ve Light Phone burada devreye giriyor.

Light Phone sadece bir telefon. Ne daha fazlası ne de daha azı. Kredi kartı büyüklüğündeki telefon ile gelen çağrıları cevaplayabiliyorsunuz ve arama yapabiliyorsunuz. Üzerinde bir de saat yer alıyor. Telefonunu bütün özellikleri bu kadar.

Telefon mesaj atmıyor, e-posta göndermiyor ya da başka bir şey yapmıyor. Bir akıllı telefona bağlanabilecek Bluetooth desteği yok. Telefonda bir tek SIM kart girişi var ve 2G GSM üzerinden görüşmeleri destekliyor. Şirketin açıklamasına göre telefon standby modunda 3 gün kalabiliyor. Ayrıca Android’in çok çok kısıtlı bir versiyonu ile çalışıyor.

Telefon 2015 yılında Kickstarter’daki yerini aldı ve ilk modeller Ocak ayında kullanıcılara gönderildi. Telefon şu anda 150$’a ön siparişe açık ancak şimdilik sadece Amerika’da satışta. Telefonun diğer ülkelerde ne zaman satışa çıkacağı ise henüz bilinmiyor.