E-Ticarette Ülke Ayarına Dikkat Etmeli

E-Ticarette 100 ülke ayarı

E-ticaret altyapı hizmetleri sağlayan Ticimax’in kurucusu Cenk Çiğdemli, TURKCELL Ana Sponsorluğunda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Türk Ekonomi Bankası işbirliğinde EticaretSEM tarafından organize edilen “Türkiye Teknoloji Buluşmaları”nda, e-ihracat modülleri hakkında bilgi verdi. 1000’den fazla katılımcının iştirakiyle gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Çiğdemli, “E-Ticarette 100 ülke için ayrı esnaf ayarı yapmak mümkün” dedi. Etkinlikte konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Parayı ticaret yolu üzerinde olanlar kazanır. Günümüzün İpekyolu da internettir” dedi.

Ticimax’in kurucusu Cenk Çiğdemli e-ihracatla ilgili öncelikli sorunun çoklu dil seçenekleri, para birimleri ve ödeme yöntemleriyle alakalı olduğunu söyledi. Bu sorunlar için yazılımın kritik bir önemi olduğunu belirten Çiğdemli, “Biz e-ticaret sitelerine sunduğumuz paket hizmetlerle mevcut sorunları aşabiliyoruz. Ayrıca ülkeler arası pazarlama taktikleri kullanarak, sitenin maksimum kar elde etmesine yardımcı oluyoruz. Bir ürünü aynı site üzerinden 100 ayrı ülkeye farklı bir fiyattan satabilmek mümkün. Bir tür esnaf ayarı da diyebiliriz buna. Örneğin bir tişört kargo dahil 10 dolar ise, site Amerika müşterisine özel olarak o tişörte 20 dolar etiket koyuyor. Amerikalı müşteri için bu rakam kendi ülkesine kıyasla yine de çok ucuz. Bir de kargo bedava dendiğinde müşteri daha da memnun oluyor. Bu şekilde her ülkeye göre fiyat belirlemek mümkün. Böylece e-ticaretin belini büken kargo maliyeti sorununu aşıyoruz” dedi. Ticimax, çeşitli dillerde SEO hizmeti de vererek, hedef ülkelerdeki Google aramalarında Türk sitenin görünebilirliğini yükseltiyor. “Siteyi 100 farklı ülkedeki server’lardan ayrı ayrı yayınlayabiliyoruz. Böylece Google sitenin, siteye giriş yapan müşterinin yaşadığı ülkeden yayın yaptığını sanarak sıralamalarını yükseltiyor” diyen Çiğdemli, ülkeye göre reklam kanallarını da belirleyebildiklerini söyledi.

@HandeArpaligil