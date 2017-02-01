Elektronik Cihazların ömrü Mü Uzayacak?

Dizüstü bilgisayarlar, hibrit cihazlar, tabletler ve el terminallerinin ömrü ortalama iki yıl uzuyor

Yapılan bir araştırmada Avrupa’daki şirketler Sürdürülebilir Mobil Cihaz Stratejisi uygulayarak mobil cihazların ömrü konusunda tasarruf yapabiliyorlar.

Satın alma profesyonelleri, önemli sürdürülebilirli k kriterleri ışığında mobil cihaz alımlarını titizlikle değerlendirmek suretiyle dizüstü bilgisayarlar, tabletler, hibrit cihazlar ve el terminali cihazlarının kullanım sürelerini neredeyse iki yıl kadar uzatabildiklerin i belirtiyorlar. Bağımsız araştırma Opinion Matters araştırma şirketi tarafından Panasonic adına yapıldı ve Birleşik Krallık, Fransa, İspanya ve İsveç’teki bin şirketten BT satın alma profesyonellerin in görüşüne başvurdu.

Araştırmaya göre bu stratejinin uygulanmasına yönelik öncül faktörler kurumsal sosyal sorumluluk ve çevre tabanlı endişelerin yanısıra finansal boyutta toplanıyor. Araştırmada, dizüstü bilgisayarlar, tabletler, hibrit cihazlar ve el terminali cihazlarının yanı sıra söz konusu cihazların aksesuarlarının kullanım sürelerinin artırılmasıyla toplam sahip olma maliyetinden tasarruf sağlamak, sürdürülebilir bir strateji düşünülürken başvurulan en önemli faktörler olarak gösterildi.

İşletmelerin, bir strateji uygulamaları sonucu en çok üzerinde durduğu tasarruf alanları arasında yeni cihazlar için yapılan harcamaların azalması (%42), pil harcamalarının azalması (%38), cihazların daha iyi şekilde geri dönüşümü (%37) ve cihazların toplam sahip olma maliyetlerinin azalması (%37) yer aldı.

BT satın alma profesyonellerin in %97’sindan fazlası sürdürülebilir mobil BT anlayışının iş öncelikleri için yüksek öneme sahip olduğunu söylüyor. Bugüne kadar şirketlerin %95’i dizüstü bilgisayar, hibrit cihaz, tablet ve el terminalleri için Sürdürülebilir Mobil Cihaz Stratejisi benimserken, bu şirketlerin %64’ü söz konusu stratejiyi son üç yıl içerisinde uygulamaya başlamış bulunuyor.

Panasonic Kurumsal Mobil Çözümler Pazarlama Genel Müdürü Jan Kaempfer araştırma sonuçlarıyla ilgili şu görüşü paylaşıyor: “Avrupalı şirketler, mobil cihaz alımında sürdürülebilir bir yaklaşım benimsemenin finansal ve çevresel faydalarını hızlıca kavramış durumda. Aksesuar ve çevrebirimlerin uzun vadeli uyumluluğu gibi pratik değerlendirmeler , işgörmezlik hızı, garantiler ve çalışma esnasında değiştirilebilen piller cihazların kullanım ömrünü artırırken, nihayetinde yeni cihazlar için yapılan harcamaları azaltıyor ve daha iyi toplam sahip olma şartları sağlıyor. Halen Sürdürülebilir Mobil Cihaz Stratejisi benimsemeyi bekleyen şirketlerse, önemli tasarruf imkânlarından yararlanamıyorla r. Ortalama olarak bu tasarrufun, yıllık mobil cihaz bütçelerinin %30’una denk geldiğini söyleyebiliriz.”

@HandeArpaligil