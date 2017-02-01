Elektronik Cihazların ömrü Mü Uzayacak?

Dizüstü bilgisayarlar, hibrit cihazlar, tabletler ve el terminallerinin ömrü ortalama iki yıl uzuyor
Yapılan bir araştırmada Avrupa’daki şirketler Sürdürülebilir Mobil Cihaz Stratejisi uygulayarak mobil cihazların ömrü konusunda tasarruf yapabiliyorlar.
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Satın alma profesyonelleri, önemli sürdürülebilirli
Araştırmaya göre bu stratejinin uygulanmasına yönelik öncül faktörler kurumsal sosyal sorumluluk ve çevre tabanlı endişelerin yanısıra finansal boyutta toplanıyor. Araştırmada, dizüstü bilgisayarlar, tabletler, hibrit cihazlar ve el terminali cihazlarının yanı sıra söz konusu cihazların aksesuarlarının kullanım sürelerinin artırılmasıyla toplam sahip olma maliyetinden tasarruf sağlamak, sürdürülebilir bir strateji düşünülürken başvurulan en önemli faktörler olarak gösterildi.
İşletmelerin, bir strateji uygulamaları sonucu en çok üzerinde durduğu tasarruf alanları arasında yeni cihazlar için yapılan harcamaların azalması (%42), pil harcamalarının azalması (%38), cihazların daha iyi şekilde geri dönüşümü (%37) ve cihazların toplam sahip olma maliyetlerinin azalması (%37) yer aldı.
BT satın alma profesyonellerin
Panasonic Kurumsal Mobil Çözümler Pazarlama Genel Müdürü Jan Kaempfer araştırma sonuçlarıyla ilgili şu görüşü paylaşıyor: “Avrupalı şirketler, mobil cihaz alımında sürdürülebilir bir yaklaşım benimsemenin finansal ve çevresel faydalarını hızlıca kavramış durumda. Aksesuar ve çevrebirimlerin uzun vadeli uyumluluğu gibi pratik değerlendirmeler