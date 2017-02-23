Türk halkı tarafından en beğenilen marka Samsung oldu

Samsung Electronics, “Türkiye’nin 1 Numaralı Markaları” araştırması kapsamında, teknoloji üreticisi kategorisinde en beğenilen marka olarak ödüllendirildi.

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) ve Akademetre Research Company tarafından her yıl gerçekleştirilen “Türkiye’nin 1 Numaralı Markaları” araştırması kapsamında, teknoloji üreticisi kategorisinde Türk halkının en beğendiği marka Samsung Electronics oldu. Araştırma sonuçlarının açıkladığı, Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde gerçekleşen “1 Numaralı Markalar Ödül Töreni”nde Samsung, en beğenilen teknoloji üreticisi olarak ödüllendirildi.

Ödülle ilgili açıklamada bulunan Samsung Electronics Strateji Direktörü Can Kuterdem, “Ar-Ge’ye en fazla kaynak ayıran şirketlerden biri olarak, dünyanın en inovatif ürünlerini ortaya koyuyor ve tüketicilerimizin hayatına değer katıyoruz. Onlara yenilikçi teknolojileri global perakende vizyonumuzla sunarken her mağazada aynı standartlarda Samsung deneyimini yaşamalarını sağlıyoruz. Samsung Electronics olarak almış olduğumuz bu ödül, tüketicilerimize en iyi ürün ve hizmetleri sunmak adına bizi çok heyecanlandırdı. Dahası, Türkiye’nin dört bir yanına uzanan yenilikçi mağazalarımızda, Samsung kullanıcılarına en iyi deneyimi yaşatmak için yatırımlarımızı artırmak noktasında bizi cesaretlendirdi” dedi.

Her yıl gerçekleştirilen “Türkiye’nin 1 Numaralı Markaları” araştırması, AVM’lerin yaygın olduğu 14 ilde, 16 yaş ve üzeri binden fazla kişiyle yapılan yüz yüze görüşmeler sonucunda gerçekleştirildi. Perakende sektörüne ilişkin 15 kategoride ödüllerin sahiplerini bulduğu araştırma sonucunda Samsung, teknoloji üreticisi kategorisinde “Türkiye’nin 1 Numaralı Markası” oldu.

@HandeArpaligil