En Büyük Aşkımız Teknoloji Mi?

Intel Security Sevgililer Günü araştırmasının sonuçları en büyük aşkımız teknoloji diyor

Dijital cihazlarını her gün kullanan 13 binden fazla yetişkinle yapılan araştırma teknolojinin en büyük aşkımız olduğunu söylüyor.

Intel Security, çevrimiçi davranışların gerçek dünyadaki ilişkileri nasıl etkilediğini daha iyi anlamak üzere, günümüzdeki “bağlı” ilişkiler çerçevesinde bir araştırma yürüttü.

Başta akıllı telefon olmak üzere, tablet ve bilgisayarlar gibi internete bağlı cihazlarımızı her geçen gün daha fazla kullandıkça ilişkilerimiz de bu kullanımdan hem olumlu hem de olumsuz olarak etkileniyor. Sonuçlar gösterdi ki, birbirimizi ne kadar seversek sevelim, teknolojiye daha da fazla âşık olmaya başlıyoruz.

Erişkinlerin evde çevrimiçi olarak geçirdikleri zaman, başkalarıyla yüz yüze geçirdikleri zaman ile hemen hemen aynı (%38). Ancak katılımcıların %40’ı, sevgilisiyle baş başayken diğerinin kendi cihazına ondan daha çok ilgi gösterdiğini hissettiğini aktarıyor. Hatta çoğu kimse için aygıtlarımız ilişkideki diğer kadın/erkek olmaya başladı diyebiliriz.

Aynı durum yeni başlamakta olan ilişkiler için de geçerli, Intel Security’nin anketine katılanların aşağı yukarı üçte biri (%33); ilk buluşmada, karşısındaki insanın cihaza olan ilgisiyle yarışmak zorunda kaldığını söylüyor.

Bu cihazların kullanımına dair ölçüler koymak söz konusu olduğunda fikirler ayrılıyor. Katılımcıların %45’i beraberken aygıtların kullanımına dair kısıtlama getirmediklerini iddia ederken; diğer %45, diğer insanlarla ortam paylaşılmasına rağmen cihazla çok uğraşıldığı için arkadaşıyla, sevgilisiyle veya ailesinden biriyle tartışma yaşandığını belirtiyor.

İnternete bağlı cihazlar, çiftler arasında küçük sayılabilecek sorunlara neden olsa da, bu durum çiftlerin paylaşmaması gereken şeyleri paylaşmalarına engel olmuyor. Ankete katılan çiftlerin %30’a yakını sosyal medya hesaplarının şifrelerini, %28’i kişisel e-posta parolalarını birbiriyle paylaşırken daha da şaşırtıcı olarak katılımcıların %20’den fazlası çalıştığı yere özel cihazları ve hesapları sevgilileriyle paylaştığını söylüyor.

@HandeArpaligil