En Büyük İnovasyon Merkezi Visa’dan

Visa Londra İnovasyon Merkezi açıldı. 1.000 metrekarelik İnovasyon Merkezi, Berlin, Dubai, Miami, San Francisco, Singapur, Sao Paulo ve Tel Aviv’deki inovasyon merkezleri ve stüdyolarının arasında en büyük olma özelliğini taşıyor. Merkez, Visa ve finansal kuruluşlar, üye işyerleri ve diğer iş ortakları ile birlikte çalışarak yeni ödeme çözümleri geliştirebileceği bir ortam sunuyor.

Londra İnovasyon Merkezi’nde internet bağlantılı evlerde ve arabalarda nesnelerin interneti uygulamaları canlı demolarla gösteriliyor. Ziyaretçiler, bir düğmeye basarak servisten randevu alma, benzin ve araba sigortasını ödeme gibi özelliklere sahip internet bağlantılı araba, buzdolabından market siparişi verilebilen ev uygulamalarını deneyimleme şansına sahip oluyor. Bununla birlikte bir stadyum ortamı yaratan sanal gerçeklik gözlükleriyle Formula E yarışları için koltuk seçme ve biyometrik doğrulama ile ödeme yapma deneyimini yaşıyor.

Londra İnovasyon Merkezi, gerçek zamanlı denemelerin yapılmasını ve prototiplerin hızlı bir şekilde üretilmesini teşvik eden dinamik bir ortam olarak tasarlandı. Visa, insanı merkezine alan tasarım yaklaşımıyla, müşteri odaklı ürünler geliştirmeyi ve kullanıcılara somut faydalar sağlamayı hedefliyor. Bankalar ve iş ortakları, bu merkezde Visa’nın ödeme konusundaki uzmanlarıyla birlikte çalışma ve Visa Developer Platformu ( Visa Geliştirme Platformu) üzerinden sunulan API ve SDK’lar ( Software Development Kit – Yazılım Geliştirme Kiti) aracılığıyla uygulama geliştirme imkanına sahip olacaklar.

Plastikten dijitale kayan ve her gün yeni oyuncuların katıldığı ödemeler sektöründe Visa’nın misyonu internet bağlantılı her cihaz, alet veya giyilebilir ürünün güvenli bir ödeme platformu olmasını sağlamak. Visa’nın dünya çapındaki inovasyon merkezleri de hem inovasyonu teşvik ederek, hem de Visa’nın bankalar ve iş ortaklarıyla birlikte çalışmasını sağlayan ortamı yaratarak bu misyonun çok önemli bir parçasını oluşturuyorlar.

@HandeArpaligil