En Çok Kimleri şikayet Ediyoruz?

Tüketicilerin en çok şikayet ettiği bankalar

Tüketiciler bir gün içinde yüzlerce farklı kurum ve kuruluşlarla muhatap oluyor ve çoğu zaman da memnun olmadan oradan ayrılmak zorunda kalıyorlar. Özellikle de tüketici koruma haftası kutlanırken en çok kimi/kimleri şikayet ediyoruz sorusunun cevabı gündeme geldi. Araştırmalara göre Türk tüketicileri en çok bankalardan şikayetçi ve şikayet konuları ise bankalara karşı olan bu güvensizlik.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın yapmış olduğu açıklamalara göre, Türkiye’de 2016 yılında Tüketici Hakem Heyetlerine yapılan toplam tüketici şikayet sayısı 1 milyon 794 bin 376 olurken, başvuruların yüzde 85’inin tüketicilerin lehine sonuçlandığı belirlendi. Yapılan denetlemeler sonucunda 2011 yılında ürünlerde güvensizlik oranı yüzde 38,6 iken 2016 yılı sonu itibarıyla bu rakamın yüzde 4,1’e gerilediği tespit edildi.

Medyada çıkan haberlere göre, 2016 yılı içinde karara bağlanan tüketici şikayetlerinin çoğunluğu bankacılık sektörü ile ilgili olurken ikinci sırada ise haberleşme sektörünün geldiği belirlendi. Tüketici bilincini geliştirmek ve bu yönde hak arama alışkanlıklarını yaygınlaştırmak amacıyla ülkemizde her yıl 15-21 Mart arası kutlanan “Tüketiciyi Koruma Haftası” nedeniyle Medya Takip Ajansı Interpress’in yapmış olduğu araştırmaya göre, 2016 yılında tüketici hakları konusunda televizyon, internet ve yazılı basında 16 bin 597 haber çıkarken, tüketici şikayetleri ile ilgili ise medyaya 5 bin 512 haber yansıdığı belirlendi. Tüketicilerin sorunlarının gündeme getirildiği “Tüketiciyi Koruma Haftası” ile alakalı da medyada 765 haber yayınlandığı tespit edildi.

@HandeArpaligil