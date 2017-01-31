En çok Ne Zaman Bilgisayar Sorunu Yaşıyoruz

En çok ne zaman desteğe ihtiyaç duyuyoruz

Birçok ülkenin aksine ülkemizde antivirüs ve teknik destek imkanı 7/24 alınabiliyor; asıl merak ettiğimiz en çok ne zaman buna ihtiyaç duyduğumuz. Bu sorunun cevabını antivirüs markası ESET’den gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Hem dünyada hem Türkiye’de antivirüs sektöründeki genel uygulama, teknik destek hizmetinin mesai saatleri içinde uygulanmasıdır. Ancak ESET Türkiye, bir ilke imza atarak, 7/24 işleyen bir destek hattı devreye soktu. ESET kullanıcıları, 2014’den bu yana 0850 221 37 38 numaralı telefondan ürünlerle ilgili 7 gün 24 saat teknik destek ve bilgi alabiliyorlar.

İBS Bilişim işbirliyle sunduğu destek hattına ilişkin son 6 aya ait çalışma datalarını değerlendiren ESET, ilgi çekici verilere ulaştı. Buna göre kullanıcılar haftada en çok pazartesi günleri ve en çok 13.00-15.00 saatleri arasında destek istiyor. En az arama ise pazar günleri gerçekleşiyor. Saatler açısından bakıldığında da en az arama gece 12 (00.00) ile sabah 08.00 saatleri arasında gerçekleştiriliyor.

ESET Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Alev Akkoyunlu’ya göre, kullanıcılar haftasonunun ardından bilgisayar ile ilgili sorunlarını çözerek haftaya başlamak istiyor. Akkoyunlu, “Kullanıcılar, destek hattını ararken, mesai saatleri içinde aramaya özen gösteriyor. Çünkü başka sektörlerde genel olarak belli saatlerde destek sunuluyor. Bu konuda bir alışkanlık oluşmuş. Oysa ESET destek hattı, ESET müşterilerine 7 gün 24 saat kesintisiz destek sağlıyor“ bilgisini paylaştı.

@HandeArpaligil